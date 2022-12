Foligno, la città perde un pezzo di storia: si è spento l’avvocato Luciano Cicioni

FOLIGNO - Un altro pezzo della storia di Foligno se ne è andato. S’è spento l’avvocato Luciano Cicioni conosciutissimo personaggio e attore della vita culturale cittadina amato non solo a Foligno, sua città, ma anche in tutta l’Umbria e in Italia. È stato Giudice di Pace, valido avvocato e uomo di profonda cultura. Innamorato della scrittura i suoi sonetti sono stati, e continuano ad esserlo, amatissimi. Tante le opere scritte c’è Quintaneide un poema epico satirico cavalleresco in ottava rima. E ancora “A Foligno. Poema di diciotto Canti in Ottava rima nel quale si tratta della città della sua storia, dei monumenti, degli abitanti, nonché degli uomini che l’han resa illustre e di tutti i principali fatti pertinenti”. E altro testo da non dimenticare “Fisiognomica Ipotiposi giuristico-forenzi Avvocati, magistrati, ausiliari, testimoni, clienti, studi, cause, udienze, spese, aule, sentenze, repertori, toghe, ermellini e via dicendo. In settanta sonetti”. Luciano Cicioni è stato socio vero e attivo della Pro Foligno. Di lui Luca Radi, presidente della Pro Foligno ha detto: “La scomparsa di Luciano Cicioni ci ha profondamente colpito profondamente. La sua è stata una figura di primissimo piano in città e non solo. Attivissimo nella Pro Foligno era stato anche insignito, in forza del suo costante impegno per la città, del Giglio d’Oro il massimo riconoscimento che il nostro sodalizio conferisce. Ci stavamo accingendo a presentare insieme a lui la sua ultima fatica letteraria. Ciò non è stato possibile ma in suo onore e in sua memoria la presentazione – prosegue – la faremo comunque. Abbiamo anche in animo di realizzare come Pro Foligno un evento dedicato a Luciano Cicioni e – conclude il presidente Radi - alla sua figura”. Oltre alla pro Foligno anche l’associazione Orfini Numeister, di cui era socio, autore e collaboratore, ha ricordato l’avvocato Cicioni. L’ultimo saluto sarà dato oggi, alle 11.30, nella chiesa di Maria Santissima Immacolata , in via dei Volontari.