Foligno, investe donna in bicicletta e scappa: rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale

FOLIGNO - Ha investito con la sua auto una donna in bicicletta che attraversava la strada sulle strisce pedonali ma non si è fermato: l’uomo, un cinquantenne della zona, è stato poi rintracciato dal corpo di polizia locale sulla base delle indicazioni di alcuni cittadini. L’automobilista è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso alla procura della repubblica di Spoleto. Ai vigili urbani ha detto di non essersi accorto di nulla. Il fatto è avvenuto a metà mattinata, in viale Firenze. La donna, straniera, portata al pronto soccorso, ha riportato lievi ferite. Ultimo aggiornamento: 17:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA