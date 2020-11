Foligno, inseguito dai residenti di via Santa Caterina mentre cerca di abbandonare il sacco dell’immondizia

FOLIGNO - Rifiuti abbandonati esplode la protesta in via Santa Caterina. E ci scappa pure l’inseguimento. A spiegare per l’ennesima volta cosa accade è Mariano Vetturini che insieme ad altri residenti della via ha dato vita ad un comitato spontaneo. “Siamo ormai da tempo – dice Vetturini a Il Messaggero – di una situazione esasperante. Situazione che va avanti da mesi e nonostante le segnalazioni ai vari enti non pare trovare soluzione. In un punto preciso della via, dove vicino ci sono uno degli ingressi al parco dei Canapè e la scuola Santa Caterina, assistiamo ad uno stillicidio di abbandoni di rifiuti. Vengono lasciati rifiuti domestici, mobilio, biciclette, suppellettili, scaprpe e via dicendo”

L’ESASPERAZIONE

“Siamo esasperati – spiega ancora Vetturini – e non chiediamo nulla al di fuori di veder garantito il decoro di questa via che fa da cerniera tra il Parco dei Canapè e piazza San Domenico e dove si trova anche una scuola. In ballo c’è l’igiene pubblica, ma anche la nostra salute. Queste aberrazioni causano in noi molto stress e tanta, tantissima rabbia. Per dovere di verità voglio anche ribadire che gli operatori della Valle Umbra Servizi fanno il loro lavoro e c’è stato anche un sopralluogo dell’ispettore ambientale di Vus. Mi chiedo e ci chiediamo: è davvero così impossibile individuare e stangare chi causa questi scempi? Non siamo noi a dover rispondere. Ma siamo noi che da settimane facciamo i conti con questo degrado. Ci auguriamo che i controlli sui trasgressori vengano fortemente incrementati e chiediamo fortemente una soluzione. Che sia una telecamera o altro – conclude - poco cambia. Non ne possiamo più”.

LA CACCIA

“Di sera- ricorda ancora Mariano Vetturini - accade spesso che i sacchetti con rifiuti alimentari si trasformino in un ricettacolo per topi, anche grossi. Nelle scorse ore un residente a notato, da lontano, una persona che stava furtivamente e s’è diretta verso los conosciuto gridando che avrebbe chiamato le forze dell’ordine. Quella persona, probabilmente un uomo è scappato portandosi al seguito i rifiuti e la fuga è finita tra i vicoli con la sparizione materiale di quel soggetto. Speriamo, e ce lo auguriamo fortemente, che tali episodi – ribadisce – finiscano. Invitiamo, per una verifica sul posto, l’amministrazione comunale e il consiglio comunale a venire qui in via Santa Caterina per verificare ciò di cui, a ragione, ci lamentiamo. Speriamo, e lo dico a nome dei residenti e dei frequentatori della zona, che si possa intervenire anche sanzionando pesantemente, una volta individuati, gli autori di questi scempi. È da troppo tempo – conclude Vetturini – che segnaliamo. Ora serve una risposta”. Quale sarà la risposta attesa dai residenti di via Santa Caterina lo si vedrà al momento opportuno. Certo è che la situazione, non l’unica del genere nel territorio comunale, chiede soluzioni.

