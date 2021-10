Foligno, sono iniziati i lavori di asfaltatura in via Mameli.

Lunedì 11 Ottobre 2021, 14:33

FOLIGNO - Sono iniziati lunedì i lavori di asfaltatura in via Mameli. Il tratto interessato è quello che va dall’incrocio con via Brigata Garibaldi, fino a semafori di piazzale Firenze. Si tratta del lembo di via peggio messo e per consentire le opere saranno applicate, ai fini della viabilità dovuta all’importanza di collegamento ricoperta da via Mameli, tutte le previste disposizioni in materia di traffico. Quanto annunciato dal vicesindaco e assessori ai lavori pubblici Riccardo Meloni, contattato sul punto da Il Messaggero, prende il via oggi. “Nelle scorse settimane – sottolinea Meloni – abbiamo avviato le procedure per la predisposizione dell’iter che porterà agli interventi di nuova asfaltatura in via Mameli. Il tutto, in base alle previsioni d’intervento si articolerà in due modalità. Si andrà a riasfaltare in toto il tratto – ribadisce - che va dal passaggio a livello fino all’incrocio semaforico di Piazzale Firenze. L’altro tratto, quello che va, invece, dal passaggio a livello fino al confine con San Giovanni Profiamma, essendo in condizioni attuali nettamente migliori dell’altro versante, vedrà interventi legati ai punti dove sono state evidenziate necessità. Andremo anche a valutare un approccio complessivo sull’intera via che renda il transito ancor più più sicuro. Penso ad esempio al versante verso l’incrocio con semaforo dove più volte cittadini e ciclisti hanno evidenziato difficoltà di passaggio. Tutte situazioni che abbiamo ben chiare e per le quali stiamo svolgendo gli approfondimenti del caso utili a individuare, laddove possibile, migliorie. L’intervento di asfaltatura era programmato da mesi ma abbiamo atteso il completamento dell’intervento di open fiber che s’è da pochi giorni concluso. Crediamo che anche questi interventi siano utili – conclude il vicesindaco – ad innalzare il livello di vivibilità di questa e delle altre realtà cittadine”. Un intervento atteso da tantissime persone. Non solo dai residenti del quartiere ma da tutti coloro che quotidianamente, anche in forza della presenza delle elementari, materne e nido, attraversano la principale strada del quartiere Prato Smeraldo. “Ulteriori interventi – ribadisce il vicesindaco e assessore – riguarderanno poi il completamento, sempre in tema di asfaltature, della cosiddetta Corta di Colle e il ripristino delle opere Open Fiber”. Finalmente, e dopo anni, la questione nuovo asfalto in via Mameli pare esser arrivata ad una svolta. Oggi, come detto, si parte con le opere e le limitazioni alla sosta indicate dalla segnaletica posizionata lungo il tratto interessato dai lavori dureranno fino al completamento delle opere.