Foligno, incidenti stradali la polizia locale scopre due “furbetti”

FOLIGNO - Uno guidava senza patente e quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale ha dato gli estremi di un’altra persona. Un altro, dopo aver urtato con la sua auto un altro veicolo, dopo una brevissima fermata s’è dileguato pensando di aver fatto perdere le sue tracce. A smascherante entrambe gli automobilisti sono stati gli agenti del Comando della Polizia Locale, guidati dal comandante il tenente colonnello Marco Baffa. Il tutto rientra in una vasta azione, predisposta dal Comando, di potenziamento del controllo e presidio del territorio, in particolare dei servizi. Nei giorni scorsi un equipaggio della polizia locale è intervenuto in viale Mezzetti, dove si era verificato un incidente stradale, per procedere con le attività di rilievo. I coinvolti, che nel frattempo stavano compilando il modulo di constatazione amichevole, hanno provveduto a fornire agli agenti, per le attività di rito, le proprie generalità, nonché i dati relativi ai veicoli coinvolti. A seguito del controllo svolto d’ufficio, la polizia locale ha appurato la non veridicità delle generalità fornite da uno dei coinvolti che si sostituiva con altra persona, in quanto risultato sprovvisto della patente di guida, in quanto precedentemente revocata. L’uomo dopo ulteriori accertamenti , sia presso il datore di lavoro che presso la compagnia assicurativa, è stato denunciato per le ipotesi di reato di sostituzione di persona e per aver fornito a pubblici ufficiali nonché per l’ipotesi di falsità ideologica del privato in atti pubblici. L’altro intervento ha interessato via III Febbraio, zona Cimitero Maggiore. Anche in questo caso l’azione della polizia locale s’è resa necessaria a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti due mezzi. Il conducente del veicolo che ha urtato l’altra vettura coinvolta, dopo una brevissima fermata, s’è dileguato dal luogo dell’incidente, facendo perdere le proprie tracce. Fondamentali – si apprende dal Comando – le tempestive informazioni raccolte sul posto dagli agenti della polizia locale, nonché precisi accertamenti con relativi riscontri che hanno consentito di individuare in poco tempo gli estremi dell’autovettura che s’era allontanata, il cui conducente è stato prontamente rintracciato e sanzionato per essersi allontanato senza fornire le proprie generalità, nonché i dati identificativi e assicurativi ai fini risarcitori. Da parte del Comando della polizia locale proseguiranno anche nei prossimi giorni verifiche mirate, per incrementare il controllo ed il presidio del territorio folignate relativamente ai servizi di istituto, in particolare correlati alla circolazione stradale ed alle segnalazione che arrivano dai cittadini, con periodiche verifiche e monitoraggio delle zone interessate.