Foligno, incidente tra suv e scooter in zona ponte nuovo

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Incidente, poco prima dlela mezzanotte tra giovedì e venerdì, all'incrocio tra via XVI Giugno e viale Fratelli Bandiera in zona ponte nuovo a due passi dalle mura urbiche di Foligno. Per cause in fase di accertamento da parte dlela polizia locale un suv e uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori dle 118, che hanno trasferito in ospedale almeno una persona rimasta ferita a seguito dell'impatto, e i vigili del fuoco. Spetterà agli agenti dle Comando di viale Marconi ricostrire la dinamica dell'incidente così da chiarire i fatti e accertare le eventualir esposanbilità.

Venerd├Č 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA