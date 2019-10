Foligno, incidente sulla Flaminia, coinvolti 4 veicoli. Ci sono feriti

FOLIGNO - Schianto sulla Flaminia, intorno alle 13 di sabato. Coinvolti 4 veicoli nel tratto di Foligno che va dallo svincolo per la zona del cimitero verso il successivo accesso in direzione Foligno-Nocera Umbra. quattro, stando a quanto risulta i veicoli coinvolti. Stando a quanto si apprende ci sarebbero anche alcune persone ferite fortunatamente in maniera non grave. Sul posto personale Anas , carabinieri che procedono sull'incidente, vigili del fuoco e 118. Per consentire i soccorsi e le operazioni di rilievo il tratto stradale interessato dall'incidente è rimasto chiuso e la circolazione è stata dirottata verso percorsi alternativi. © RIPRODUZIONE RISERVATA