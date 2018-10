Foligno, incidente sulla Flaminia: camion ribaltato, traffico in tilt e lunghe code. Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Incidente stradale, nella tarda mattinata di giovedì, lungo il raccordo che a Foligno fa da cerniera, all'altezza dell'uscita Foligno Nord, tra la Statale 75 Centrale Umbra, la viabilità comunale e l'innesto tra la Statale Flaminia verso le direzioni Spoleto e Nocera Umbra. Per cause in fase di accertamento un grosso camion s'è ribaltato rendendo impossibile il transito agli altri veicoli. L'autista, nonostante il comprensibile spavento e i danni patiti dal grosso veicolo, è miracolosamente illeso. La viabilità ha subito pesantissimi rallentamenti e lunghi momenti di stallo. Le code arrivavano per chi proviene da Perugia in direzione Foligno sulla 75, quasi a Spello. Stessa situazione per chi proviene da Bevagna ed era diretto al raccordo. Molti veicoli sono stati dirottati sulla viabilità interna comunale. La zona è stata raggiunta in forze dalla Polizia Stradale, dai Vigili del Fuoco e dal 118. Nonostante il blocco e le ripartenze a singhiozzo nessuno s'è fortunatamente fatto male.