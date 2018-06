Foligno, guida con la patente scaduta da 17 anni: scoperto dalla Polizia Locale

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - La sua patente era scaduta dal 2001, da 17 anni, ma l’automobilista folignate, di mezza età, non l’aveva rinnovata. Nei giorni scorsi, nel corso di un controllo dei vigili urbani, guidati dal comandante Masismiliano Galloni, a Ponte Antimo, è stato fermato. Gli è stata ritirata la patente con la sanzione amministrativa di 160 euro. Alla richiesta dei vigili urbani sulle motivazioni del mancato rinnovo non ha dato spiegazioni. Ora per riavere il documento di guida, dovrà sottoporsi a visita medica.





Mercoled├Č 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:56



