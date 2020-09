Ultimo aggiornamento: 06:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Prato Smeraldo, quartiere sotto assedio dei vandali? C’è chi dice no e non si rassegna. Anzi,L’esempio arriva dal consigliere comunale Daniela Flagiello (Forza Italia) che è una residente del quartiere ed è da sempre in prima linea. “Gli ultimi episodi – dice Flagiello – di cui Il Messaggero ha dato notizia sono stati al centro di segnalazioni da parte dei cittadini. Segnalazioni che ho personalmente raccolto, in particolare in relazione alla sede della ex circoscrizione e che ho tempestivamente inoltrato ai competenti uffici comunali e all’assessore Riccardo Meloni. In prima battuta avevo notato una porta e una finestra sfondata che sono state immediatamente blindate. Dopo la seconda ondata vandalica . Ho ulteriormente informato gli uffici che ieri hanno provveduto alla blindatura completa dell’immobile. Dalla segnalazione alla risposta del Comune e dei suoi uffici il passo è stato brevissimo dando così una rapida quanto efficace soluzione. Voglio inoltre ricordare – prosegue – che la stessa area verde dove si trova la sede della ex circoscrizione ha ospitato per lunghi anni un grande prefabbricato installato dopo il terremoto del 1997 e poi andato in disuso. Quella struttura è stata ripetutamente vandalizzata e l’attuale amministrazione, grazie anche al mio impegno, in questo caso per il quartiere, ha finalmente demolito quella struttura risolvendo un problema che durava da troppi anni. Voglio ringraziare i cittadini che sono sempre attenti alle varie situazioni della città ed in particolare alle diverse realtà dei quartieri, delle frazioni e dei borghi. Proprio per questo li invito ulteriormente a segnalare, e a segnalarci, ogni problematica. La risposta da parte del Comune, come dimostrato nel caso della sede della ex circoscrizione è – conclude Flagiello . Rapidissima. Insieme si può fare molto”. Una semplice segnalazione può fare la differenza. Perché quando si nota qualcosa di anomalo è sempre meglio segnalare agli organi e agli enti proposti. Di sicuro chi ha sfondato porte e finestre della ex circoscrizione qualche rumore, anzi molto rumore, l’avrà di sicuro fatto. Cosa diversa al all’anfiteatro Hoffmann dove le case più vicine sono dall’altra parte del fiume Topino e quindi i balordi hanno maggiore margine di manovra per dar corpo alle vandalizzazioni. Come ricordato, in questo caso, dall’assessore Marco Cesaro per quella zona ci sono importanti progetti in cantiere tutti tesi a rilanciare, a far vivere e a rendere sicura una delle zone più belle dell’area urbana di Foligno. Ed anche in questo caso vale l’appello ai cittadini a segnalare. Un appello che muove dalla volontà di collaborazione ulteriore con il Comune per amplificare la tutela dei beni pubblici, il mantenimento del decoro e la vivibilità della città. Un primo passo è stato fatto in tema di abbandono dei rifiuti in prossimità dei cassonetti stradali del vetro in particolare lungo via Mameli. L’azione dell’ispettore ambientale della Valle Umbra Servizi è risultata efficace contribuendo ad una contrazione molte forte dell’odioso fenomeno che si spera venga azzerato così da ripristinati i corretti parametri della raccolta differenziata.