Foligno, grosso pino cade per il vento e schiaccia 5 auto. Agente della polizia locale salva automobilista. Raffica di Casi. In azione vigili del fuoco e 118

Ultimo aggiornamento: 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Raffica di interventi per danni causati dal forte vento. Il fatto più complicato è accaduto in centro storico a Foligno. Un grosso pino è caduto all'interno del parcheggio tra Palazzo Candiotti e la scuola Piermarini, distruggendo una delle auto in sosta e danneggiandone almeno altre 5. In una di queste ultime c'era un automobilista che è rimasto bloccato senza poter uscire. In azione è entrato un agente del Comando della polizia Locale che senza pesarci due volte s'è diretto verso la vettura riuscendo a liberare l'automobilista. Quest'ultimo, oltre ad un grandissimo quanto comprensibile spavento non ha riportato conseguenze.Il timore maggiore per tutti - sul posto polizia locale, 118 e vigili del fuoco - che all'interno delle auto danneggiate ci fosse qualcuno. Fortunatamente, oltre all'automobilista salvato, i veicoli erano senza persone al loro interno. Sul posto anche i reperibili del Comune per le valutazioni del caso. Alberi caduti con danni, sempre a Foligno, anche in zona Casone, zona Marroggia e strade limitrofe area viale Firenze.