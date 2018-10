Foligno, gira con la cocaina tra i vicoli del centro storico, arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Lotta allo spaccio, blitz dei carabinieri: un arresto. Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Foligno, agli ordinid el capitano Angelo Zizzi, nella prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Questa volta a finire nel mirino dei militari è stato un 23enne albanese, domiciliato a Milano, irregolare sul territorio nazionale. In azione sono entrati i militari della Stazione di Spello che, nel corso di servizio finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nel Folignate, si sono messi sulle tracce del 23enne che, con fare sospetto, si aggirava per le vie del centro storico di Foligno. Il successivo controllo e la perquisizione personale hanno permesso di trovare indosso all’uomo, 7 grammi di cocaina, già confezionata in dosi e pronta per essere venduta al dettaglio, oltre a moneta contante di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Le analisi condotte presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia hanno confermato l’ottima qualità della sostanza sequestrata, il cui quantitativo avrebbe fruttato al dettaglio circa 500 euro. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto il giorno seguente dinanzi l’Autorità Giudiziaria di Spoleto che, a termine della convalida e del giudizio direttissimo, ha disposto per lui il divieto di dimora nel Comune di Foligno e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Milano che dovrà anche avviare la procedura di espulsione.