Foligno, «Gira eroina troppo pura», sale l'allerta tra gli assuntori e scatta l'allarme spacciatori di panchina lunga

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - «Gira eroina troppo pura, ed è più di un semplice sentore». La voce rimbalza sotto traccia e circola tra quanti fanno uso di droga, e in particolare proprio di eroina, e tra quanti, dall’altra parte della barricata, si confrontano con questo mondo “grigio” per cercare di dare una speranza a chi si droga accompagnandoli nel percorso duro che ogni giorno prova a guardare alla vita. Un impegno, quest’ultimo, che vede gli operatori delle Unità di Strada di Foligno combattere in prima linea. Loro sono quattro specialisti della Cooperativa La Locomotiva, che da sempre sono materialmente in strada per essere vicini a chi assume sostanze stupefacenti, ed in particolare eroina e cocaina. Il tutto in strettissima collaborazione con i servizi della Asl2. Il confronto si basa su un contatto che va dalle semplici informazioni, passando per l’educazione all’utilizzo di elementi salvavita, come siringhe pulite, fino a veri e propri accompagnamenti verso l’uscita dalla droga. L’azione pressante che quotidianamente vede in campo le forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio, e che si articola in sequestri e arresti, porta in qualche caso al ricambio degli spacciatori. In strada scendono soggetti che vendono stupefacenti che, con un paragone sportivo, potrebbero esser definiti come “elementi di panchina lunga”, insomma le riserve delle riserve. Questo ricambio ha come conseguenza l’immissione sulle piazze di droga con un principio attivo più alto, e comunque diverso da quello spacciato dai pusher tradizionali, che rende l’eroina di fatto più pura. La partita che girerebbe in questa fase quindi si spiegherebbe così. Per prevenire i rischi che l’assunzione di droga produce a prescindere dalla purezza dello stupefacente, gli specialisti dell’Unità di Strada si muovono sul territorio di Foligno realizzando diverse campagne di prevenzione e informazione, e sono da tempo un punto di riferimento per tutti, tanto per gli assuntori quanto per i cittadini, molto spesso giovani e giovanissimi, che hanno bisogno di indicazioni. Il confronto col mondo e le problematiche della tossicodipendenza porta le Unità di Strada di Foligno ad avere in media 80 contatti al mese che spesso riassumono storie di persone che non ce la fanno più e voglio uscire dal tunnel della droga.

Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:47



