Foligno, gira in centro con al seguito un grosso coltello e spray urticante di genere proibito. Blitz dei carabinieri

FOLIGNOBlitz dei carabinieri della Sezione Radiomobile in piazza della Repubblica. Domenica sera, intorno alle 22, diversi cittadini hanno segnalato la presenza di un uomo che girava a piedi portandosi al seguito un grosso coltello. Il tutto mentre si stava per chiudere la giornata conclusiva de I Primi d’Italia, il festival del gusto che ha registrato a Foligno, nel solo fine settimana, 150mila presenze da tutta Italia e anche dall’estero.L’INTERVENTOL’entrata in azione dei carabinieri della Sezione Radiomobile è stata rapida così come sono state veloci le chiamate al 112 da parte dei cittadini che hanno segnalato quella stranissima situazione. Gli specialisti della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno, guidata dal maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini, hanno messo a segno un intervento chirurgico risolvendo tutto in tempi rapidi. L’uomo segnalato dai cittadini è stato prontamente individuato e stando ai racconti di chi ha assistito alla scena è stato trovato in possesso di un grosso coltello e di una bomboletta di spray urticante. A suo carico - dell’uomo si sa soltanto dal racconto della gente che sarebbe uno straniero - è scattata, come da prassi, la denuncia per porto abusivo di coltello e per porto di oggetti atti ad offendere.IL RACCONTOI carabinieri - ha detto uno dei tanti turisti divenuti spettatori per caso dell’intervento del 112 - sono stati davvero efficaci. Sono entrati in azione con professionalità evitando scene di panico e individuando la persona segnalata senza creare clamore e motivi di apprensione. Davvero bravi. C’è stato detto che quell’uomo aveva al seguito oltre ad un grosso coltello anche uno spray di genere proibito. Una situazione davvero assurda ma risolta in maniera - conclude - esemplare». Come sempre accade in queste situazioni coltello e bomboletta illegale sono state sequestrate. Tutte da capire - ma sul punto gli accertamenti in corso serviranno a fare chiarezza - le motivazione che hanno spinto lo straniero a girare in centro portandosi al seguito quei due “oggetti” fuorilegge. L’azione tempestiva e chirurgica dei militari della Sezione Radiomobile, ha consentito di risolvere una situazione potenzialmente problematica in maniera sere e contestualmente decisa. Il tutto con il plauso delle centinaia di persone che, nell’orario del fatto, hanno riempito l’intero centro di Foligno degustando i migliori prodotti d’Italia accompagnando la chiusura del Festival de I Primi.