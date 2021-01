Foligno, Giovanni Noli eletto presidente del Csi

FOLIGNO - Giovanni Noli è il presidente del Comitato di Foligno del Centro Sportivo Italiano. L’elezione, che attraverso l’assemblea elettiva ha rinnovato l’intero consiglio, è avvenuta nei giorni scorsi e ha indicato gli eletti che rimarranno in carica per il quadriennio 2020-2024. Presidente, come detto, Giovanni Noli; Revisore dei conti: Fabio Braccini. Supplente: Sauro Cesarini. Consiglieri di Comitato: Federigo Noli, Roberto Di Salvo, Roberta Pantalla, Avogadro Trabalza, Silvia Fedeli, Rivo Loreti, Rosella Bini, Leonardo Carducci. “La speranza – dice Noli a Il Messaggero – è quella di poter tornare ad operare quanto prima. Abbiamo tante richieste dalle società del territorio e anche dal mondo della scuola con cui avevamo avviato il progetto inerente l’attività motoria. Il momento attuale è ovviamente complesso per tutti e da parte nostra, come Csi, portiamo avanti la voglia di ripresa di 50 società e di oltre mille tesserati. Numeri che spiegano come, nonostante la pandemia e le sue conseguenze, la voglia di fare sporto, e farlo secondo valori solidi, non viene meno. Come centro sportivo abbiamo voluto perpetuare, anche in questa fase segnata dalle conseguenze del Covid, l’omaggio degli sportivi al Patrono San Feliciano. Lo abbiamo fatto – ribadisce – nel massimo rispetto delle norme anti contagio, in forma ristretta, ma con la piena volontà di portare avanti una tradizione quale è quella dell’omaggio degli sportivi a San Feliciano. In cantiere ci sono tanti progetti, ma c’è soprattutto una gran voglia di tornare a praticare sport soprattutto per i valori che vengono vissuti ogni giorno in tutti gli aspetti della vita. Il Centro sportivo Italiano c’è, come sempre, ed è pronto a proseguire sulla via dei sani valori, della condivisione, del rispetto e dello stare insieme anche in questo momento storico – conclude il presidente Noli - in cui si è insieme pur essendo distanti”.

