Mercoledì 18 Ottobre 2023, 09:03 - Ultimo aggiornamento: 09:15

FOLIGNO - Riccardo Raponi sarà il cavaliere Animoso per le Giostre della Sfida e della Rivincita del 2024. Il Consiglio Rionale del Nobile Rione Giotti, nella seduta di lunedì 16 ottobre, partecipata da un numero nutrito di contradaioli, ha ratificato all’unanimità la proposta avanzata dalla Scuderia rionale, guidata da Tomas Luzi, confermando il fantino recanatese come proprio portacolori. “Da Riccardo abbiamo ricevuto ottime sensazioni e con lui abbiamo gettato le basi per l’avvio di un progetto di ricostruzione che porteremo avanti durante tutto il prossimo anno – ha detto Luzi in Consiglio –. Tutta la nostra Scuderia è entusiasta di iniziare questo nuovo percorso”. Raponi, chiamato a vestire i panni del cavalier Animoso nella Giostra della Rivincita dello scorso settembre ha convinto tutti in Piazza Faloci, tecnici e rionali, per l’impegno, la prontezza e l’efficacia con la quale ha affrontato una prova complessa pur avendo pochissimi giorni a disposizione per prepararla. Un esito ritenuto talmente positivo da indirizzare convintamente la scelta per il 2024 su un cavaliere in grado di associare all’esperienza, al Campo de li Giochi ha già corso per i Rioni Cassero, Contrastanga, Croce Bianca e Ammanniti disputando sempre ottime Quintane, l’entusiasmo di puntare al vertice. Un entusiasmo restituito a tutto il Rione dal Priore Alfredo Doni, con parole come sempre piene di energia e motivazioni. “A Raponi affidiamo il compito di portarci la vittoria – ha detto Doni ai contradaioli – e siamo sicuri che lo metteremo nelle condizioni di farlo, così come è stato per i tanti cavalieri che con noi hanno vinto e iniziato a vincere: Paci, Scarponi, Antici, Gubbini. Sappiamo vincere e puntiamo ancora a farlo”. Si va così, di fatto, completare il quadro dei cambi di sella che s’è sviluppato dopo la complessa estate appena trascorsa. Il rione Ammaniti affronterà le prossime Giostre con Mattia Zannori, il Badia con Lorenzo Melosso, il Cassero con Luca Innocenzi, il Contrastanga con Daniele Scarponi, il Croce Bianca con la new entry Lorenzo Savini, il Giotti ha arruolato Riccardo Raponi, il rione La Mora con Luca Morosini, il Morlupo con Alessandro Candelori, il rione Pugilli schiererà la rivelazione della Quintana della rivincita di settembre Raul Spera e lo spada Tommaso Finestra. Intanto, come da obblighi statutari e regolamentari, sono state individuate le date delle Giostre peril 2024. Per la Sfida il Corteo ci sarà il 14 giugno e la Quintana il 15 giugno. Passando alla rivincita le date sono quelle del 14 per il Corteo e 15 settembre per la Giostra.