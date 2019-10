Foligno, Giostra della Quintana: un rione Cassero “Straordinario" con Luca Innocenzi e Guitto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - L’hanno giostrata, l’hanno gestita, l’hanno vita e l’hanno resa ancor più solidale. Bastano pochi concetti per spiegare cosa sono riusciti a fare Luca Innocenzi e Guitto, per i colori del rione Cassero, ieri al Campo de li Giochi in occasione della Giostra della Quintana della Solidarietà per Norcia. La prima tornata s’è aperta con 10 cavalieri in pista, la seconda è proseguita con 9 e la terza s’è conclusa con 5. Alla fine solo 4 binomi hanno chiuso la tenzone a punteggio pieno. Ad aprire le danze è stato il Pugilli con Pierluigi Chicchini e Edward England che si sono regalati un buon 52.95. Poi è stata la volta dello Spada con Daniele Scarponi e City Hunter per i quali la delusione e il mancato accesso alle altre tornate sono arrivati subito a causa di un errore al secondo anello. Poi è stata la volta del Croce Bianca con Massimo Gubbini e Super Magic, reduci dalla vittoria ancora freschissima della Rivincita di Settembre che hanno fermato i cronometri sul tempo di 52.41. Quarto ad entrare l’Ammanniti con Riccardo Raponi, quindi mattia Zannori de La ora su Macchia d’Olio (52.69), Il badia con Cristian Cordari su Padania Felix cavallo all’esordio e quindi Luca Innocenzi su Guitto. A Chiudere i magnifici 10 ci hanno pensato Lorenzo Paci del Morlupo su Lanunio e l’esordiente Tommaso Finestra del Contrastanga su Invincibile Fong. La seconda tornata l’ha aperta il Badia, quindi è stata la volta dell’Ammanniti e poi del Morlupo con errore al secondo anello e Quintana finita. Poi Giotti, quindi Contrastanga con errore al secondo anello e Giostra Chiusa, Cassero, Pugilli che manca il primo anello dopo esser partito a razzo. Si palla a La Mora e poi al Croce Bianca con un Gubbini che guida la classifica temporanea ma che manca il terzo anello. ALla terza ed ultima tornata accedono in cinque. Innocenzi che è partito alla prima per ottavo, alla seconda per quarto e guida la classifica al primo posto, posizione che ha tenuto saldamente fino alla consegna del Palio dipinto dal maestro Luigi Frappi. L’ultima tornata è stata aperta dal badia che ha concluso a percorso netto, così come hanno fatto l’Ammanniti e il Giotti. Penultimo a solcare la pista è stato Zannori de La Mora. Un’indecisione appena prima di superare la linea di partenza è stato l’antefatto dell’errore registrato poco dopo. Zannori e Macchia d’Olio sono subito ripartiti ma un probabile calo di concentrazione sicuramente da parte del destriero ha causato l’errore al primo anello. Lu ca Innocenzi e Guitto hanno chiuso la Giostra gestendo una terza tornata, con Zannori ormai fuori e tre secondi di vantaggio sul primo inseguitore a punteggio pieno, da manuale. Il binomio del Cassero ha vinto con un tempo nell’ultima tornata di 53.83 per un totale delle tre tornate di 2.39.84 conquistando la sua settima vittoria personale e regalando al Cassero il dodicesimo Palio. «Sono davvero contento - ha detto Innocenzi appena sceso da cavallo. Dedico questa vittoria a tutti i ragazzi, per primo mio padre Roberto, che mi sono da sempre vicini e al rione. Ma una dedica particolare la voglio fare ad una amico che non c’è più: Stefano Cruciani, figlio di Piero il Maestro di Campo della Quintana. E la mia massima vicinanza la voglio esprimere alla città di Norcia e ai suoi cittadini per ciò che hanno subito a causa del terremoto e per le difficoltà con cui ancora oggi devono fare i conti. e non vioglio dimenticare chi ha reso possibile con me questa vittoria: Guitto, un cavallo davvero forte da tutti i punti di vista». Super contento anche il priore del Cassero Fabio Serafini: «Sono emozionatissimo - dice per questa vittoria che è doppia. Ha vinto il Cassero con Luca Innnocenzi e Guitto e ha vinto soprattutto la solidarietà. Quindi è una doppia vittoria di Giostra». Amareggiato, invece, Gubbini del Croce Bianca. «L’errore - dice il cavaliere del Croce Bianca - è dovuto ad uno spostamento del cavallo sotto il bersaglio. Un movimento brusco che non sono riuscito a correggere». Ed ecco la classifica finale della Giostra della Quintana della Solidarietà dal primo al decimo posto: cassero, Ammanniti, Giotti, Badia, La Mora, Croce Bianca, Pugilli, Contrastanga, Morlupo, Spada.Giovanni Camirri