Foligno, Giostra della Quintana: tutti i nomi degli eletti rione per rione

FOLIGNO - Domenica elettorale per i 10 rioni della Giostra della Quintana. Urne chiuse alle 20 e subito scrutini. Ecco l'elenco degli eletti suddivisi per rione. Hanno votato in 1331 su 1887, cioè il 70,5%.Federico Fiordiponti, Fabio Fiordiponti, Marco De Santis, Daniela D’Ilario, Sabrina Mellone, Andrea Rossi, Nicola Epifani, Leonardo Epifani, Lorenzo Capoccia, Marco Guidoni, Sauro Cesarini, Arianna Liviabella, Gianni Bizzarri, Filippo Scarponi, Alessandro Adriani;Amanda Arseni, Mariangela Berrettoni, Giordano Bruschi, Lara Cerbini, Marco Donati, Francesco Fantauzzi, Emanuele Lupparelli, Luca Lupparelli, Luciano Marano, Giovanni Noli, Florio Ortolani, Fabio Serafini, Alessandro Settimi, Francesco Sotis, Andrea Zioppi;Riccardo Ricci Damiano Roccetti, Jonathan Spaziani, Michele Cesaretti, Omar Ricciolini , Marco Bizzarri, Alessio Cavanna, Nazzareno Benedetti, Graziano Onali Alessandro Reali, Marco Orsolini, Carlo Paolucci, Lorenzo Sdei, Federica Costarelli, Roberta Rosignoli;Noemi Montanari, Paola Scarponi, Fabrizio D’Aurizio, Massimo Nontanari, Piero Alessandrelli, Giacomo Felicioni, Chiara Bartolomei, Maria Elena Chicchini, Pie Paolo Preziosi, Carlo Marini, Edwige Giacomini, Michele Gnozza, Michela Felicioni, Giulia liù Mattioli, Germana Chioini;Andrea Ponti, Francesco Ceccarelli Giampaolo Raponi, Emanuele Nacca, Amulio Ponti, Mirko Tiburzi, Gabriele Nacca, Elia Metelli, Graziano giulivi, Marta Menghini, Flavio Mattei, Carlo Carini, Valentina Antonelli, Roberta Bizzaglia, Lucia D’Angeli;Carlo Mattioli, Fabio Luccioli, Michelangelo Epicoco, Stefano Coltorti, Piergiorgio Ferri, Beatrice Bazzica, Luca Giovannini, Barbara Infussi, Valentina Ferri, Elisa Spuntarelli, Eleonora Calvani, Maria Mattioli, Daniele Binucci, Arturo Favella, Marco Mattioli;Piero Ciancaleoni, Daniele Ciri, Luigi Consonni, Fabio Cruciani, Alfredo Doni, Federico Falfari, Tomas Luzi, Alessandro Meniconi, Maurizio Ottaviani, Danilo Paracucchi, Simone Paracucchi, Mattepo Pinna, Tommaso Pinna, Mattia Quintini, Beatrice Ragnotti;Ricardo Federici, Claudio gentili, Stefano Mattioli, Mauro Paris, Giovanni Ruiu, Roberto Molari, Giacomo Gramaccioni, Nicolò Venerini, Marco Properzi, Elia Fedele, Arianna Boldrini, Marco Bartocci, Ivano Bruschi, Paolo Coletti, Marco Angelucci;Maura Crisanti, Marco di Giovambattista, Matteo Piccolo, Giacomo Tosti, Andrea Luccioli, Luca Rappa, Filippo Pepponi, Alessandro Metelli , Serena Mirti, Sara Berretti, Elica Campagnacci, Chiara Bastianelli, Giulio Cavaceppi, Andrea Reali, Massimo Reali.Marica Gasparrini, Elisabetta Maggi Leoncilli Massi, Roberto Sebastiani, Marco Bosano, Francesca Cesarini, Elia Fastellini, Eugenio Cesarini, Andrea Di Cicco Pucci, Andrea Broccolo, Gabriele Bazzucchi, Graziano Bastioli, Micol Trabalza, Lino Boccardini, Aurora Cardinali, Marco Fabio Cardinali.