Foligno, Giostra della Quintana, tutti a caccia di Innocenzi. Prove ufficiali al Campo de li Giochi. Il Pugilli apre i test

FOLIGNO - I cavalli ed i cavalieri della Giostra della Quintana di Foligno tornano in pista sabato 1 settembre, alle ore 15.30, per la sessione di Prove Ufficiali al Campo de li Giochi. Si tratta dell'ultimo test in vista della Giostra della Rivincita del 16 settembre 2018. I cavalieri avranno a disposizione tre tornate così come stabilito dalla Commissione Tecnica dell’Ente presieduta da Lucio Cacace. I cavalli ammessi alla sessione di Prove Ufficiali dovranno essere quelli iscritti e già ritenuti idonei dalla Commissione Veterinaria. Ecco l’ordine di ingresso in Campo per la sessione di Prove Ufficiali: Pierluigi Chicchini (Moro del Rione Pugilli), Marco Diafaldi (Gagliardo del Rione Ammanniti), Riccardo Raponi (Furente del Rione Contrastanga), Luca Innocenzi (Pertinace del Rione Cassero), Cristian Cordari (Ardito del Rione Badia), Lorenzo Paci (Baldo del Rione Morlupo), Stefano Antonelli (Animoso del Rione Giotti), Daniele Scarponi (Audace del Rione Spada), Massimo Gubbini (Fedele del Rione Croce Bianca), Mattia Zannori (Generoso del Rione La Mora),

