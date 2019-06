Foligno, Giostra della Quintana tutte le emozioni della Sfida. Il Cassero da record eguaglia se stesso

Ultimo aggiornamento: 23:01

FOLIGNO -Sono iniziate le mozioni della Giostra della Quintana della Sfida che si corre al Campo de li Giochi "Marcello Formica e Paolo Giusti" a Foligno. Ed ecco la cronaca della Singola Tenzone, tornata dopo tornata.Pugilli, Pierluigi Chicchini in sella a Edware England, percorso netto, tempo 52.74; Giotti, Alessandro Candelori, cavaliere debuttante, su Annaurora, bandierina abbattuta all'uscita del terzo anello all'ingresso dlela curva lato piscina. Non accede alle tornate successive, penalità 10, tempo 53.73; Cassero, Luca Innocenzi su Guitto, punti 90, tempo 52.12 il binomio Innocenzi-Guitto hanno eguagliato il record di pista da loro stessi detenuto; Spada, Daniele Scarponi su City Hunter, uno scarto dle cavallo appena impercettibile gli ha fatto "spizzare" il terzo anello. Tempo 52.94. Non accede alle tornate successive; Morlupo, Lorenzo Paci su Lanunio, percorso netto, 53.05; Croce Bianca, Massimo Gubbini su Houndon cavallo al debutto, percorso netto, tempo 53.50; La Mora, Mattia Zannori su Macchia d’Olio, percorso netto, tempo 53.34; Badia, Cristian Cordari su Agnesotta errore alla bandierina rettilineo popolani, mancato primo e terzo anello, non accede alle tornate successive. tempo 54.30; Ammanniti, Marco Diafaldi su Sera d’Estateperc orso netto, tempo 54.99; Contrastanga, Daniele Ravagli su Livarot errore alla bandierina all'ingresso secondo anello , tempo 58.36.