Martedì 16 Maggio 2023, 10:00

FOLIGNO - Giostra della Quintana, l’edizione de La Sfida di sabato 17 giugno sarà quella della piena ripartenza e del definitivo ritorno alla normalità E tornano, dopo lo stop causa pandemia, due grandi eventi: La Cena Grande e il gareggiare dei Convivi. Sono le prime due novità emerse dalla presentazione del programma de La Sfida, illustrato a palazzo Candiotti dal presidente dell’ente giostra della Quintana, Domenico Metelli. Presenti il vicepresidente Mauro Silvestri, il sindaco Zuccarini, gli assessori Decio Barili e Marco Cesaro, del presidente di Confcomemrcio Aldo Amini e dei magistrati di Giostra Alessio Castellano, Mauro Carboni, Arnaldo Radi, Marco Bosano. “è una bella emozione – ha detto Metelli – poter illustrare il programma della normalità. Stiamo già lavorando per il 2026 quando celebreremo gli 80 anni della Giostra della Quintana. Gli anni d’avvicinamento a quel traguardo saranno essenziali per arrivare al meglio a quell’importante appuntamento. In occasione della Cena Grande del 27 maggio ci sarà la presentazione del palio che sarà assegnato per la Sfida. E nella stessa occasione ci sarà l’estrazione dell’ordine di partenza delle prove ufficiali di domenica 4 giugno. Prove che vedranno un ulteriore novità. In base all’esito, infatti, i cavalieri potranno decidere la loro posizione d’ingresso in pista nel corso della prima tornata della Quintana. Aggiungo poi checon l’azione di amplificazione della conoscenza della Quintana, anche attraverso la partecipazione a importanti fiere del turismo, nei giornis corsi è arrivata una richiesta d’acquisto di un biglietto dall’Australia”. Soddisfazione è stata espressa anche da tutti gli altri presenti all’illustrazione del programma. “Abbiamo voluto inserire – ha detto Zuccarini - una novità: l’organizzazione della Mostra dei Disegni che gli alunni delle nostre scuole secondarie di primo grado hanno realizzato per la tradizionale mostra nella città gemellata di Shibukawa in Giappone. Abbiamo dato come tema la Quintana proprio per promuoverla nella nostra città gemellata, e lo stesso sindaco Takaghi Tsutomui, mi ha scritto per complimentarsi dell’originalità delle loro opere”. “La piena ripresa della Giostra – ha sottolineato Amoni – nella sua completezza è una grande emozione. Credo che i tre grandi eventi della città, e cioè Quintana, Primo d’Italia e Festa di Scienza e Filosofia, debbano ulteriormente collaborare andando a creare importanti sinergie”. Dopo l’anteprima realizzata con la “Festa del Popolano” sabato scorso, la prossima tappa sarà quella del 25 maggio con la “Notte di bandiere” per le vie del centro storico. Si prosegue il 27 nella Corte di Palazzo Trinci quando alle 20.15 tornerà “La Cena Grande”. Si passa al 1 giugno con l’apertura del Quintana Point nel foyer dell’ex Teatro Piermarini in Corso Cavour e quindi dall1 al 3 giugno e dal 5 al 16 giugno apertura delle taverne. Venerdì 2 giugno in ciascun rione, alle 17.30 “Investitura del cavaliere” e alle 18.30, dal palazzo comunale “Ostensione delle bandiere”. Il 4 giugno al Campo de li Giochi, dalle 21, “Prove Ufficiali”. Lunedì 5 , alle 21 riparte “Il Gareggiare dei Convivi” con il rione Pugilli; martedì 6 sarà la volta dello Spada e il 7 del Giotti. Giovedì 8 apre la biglietteria al Quintana Point dalle 16 alle 20. Sabato 10, alle 21 in piazza della Repubblica, spettacolo teatrale e domenica 11, stessa location ma alle 17.30, gara dei tamburini. Lunedì 12 sarà la volta del Badia per il gareggiare dei Convivi e la sera seguente toccherà a La Mora. Venerdì 16 dalle 21.45 per le vie del Centro Corteo delle Rappresentanze rionali e alle 23 lettura del Bando e benedizione dei cavalieri. Sabato 17 è il gran giorno della Singolar Tenzone. Alle 21 al Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti” si aprirà la Giostra della Quintana de “La Sfida” che sarà riproposta con la cronaca domenica 18 alle 14 (replica giovedì 22 alle 14.30) su Umbria Tv canale 10 e sabato 24 giugno alle 17.40 su Rai 3.