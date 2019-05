Foligno, Giostra della Quintana: svelati i palii di Sfida e Rivincita

FOLIGNO - Svelati, giovedì sera in piazza della Repubblica, i pali della Giostra della Quintana per le edizioni de La Sfida di giugno e del La Rivincita di Settembre. A realizzare le opere due artiste per una celta “tutta in rosa” che segna una novità per la Giostra della Quintana, E che rimane nel solco di una tendenza a puntare su giovani artisti emergenti, ma con un solido bagaglio d’esperienza e di riconoscimenti, non solo nazionali. Si tratta di Aryan Ozmaei per la Sfida di giugno e di Paola Angelini per la Rivincita di settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA