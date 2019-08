Foligno, Giostra della Quintana straordinaria per i terremotati: Trevi chiede il cambio d'orario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Giostra della Quintana straordinaria, dopo l’ufficializzazione della data del 6 ottobre, Trevi prende posizione. E lo fa con il sindaco Bernardino Sperandio. «L’idea alla base della manifestazione - spiega Sperandio - è davvero interessante e importante: dare sostegno alle popolazione e ai territori colpiti dalla crisi sismica del 2016. La questione che in questi giorni sta creando un po’ di subbuglio a Trevi sta nel fatto che la data scelta, e soprattutto l’orario della manifestazione, coincide con un nostro evento calendarizzato da tempo e che fa parte del cartellone degli appuntamenti dell’Ottobre Trevano. Come da tradizione in quella data è stato programmato il Palio dei Terzieri ed in particolare, proprio alle 15 del 6 ottobre prossimo, prenderà il via l’evento di punta consistente nella corsa con i carri. Questa sovrapposizione di eventi sta creando non poco disappunto - prosegue - in senso alla comunità trevana e tra quanti fanno vivere e tramando il Palio dei Terzieri e l’Ottobre Trevano nel suo complesso». «Per buoni rapporti tra comuni vicini - ricorda sperando - c’è stato da sempre un accordo tacito che vedeva il mese di giugno con Bevagna e le Gaite, agosto con Montefalco, settembre con Foligno e la Giostra della Quintana e ottobre Trevi con i suoi eventi proprio per evitare una sovrapposizione dei vari appuntamenti tutti comunque di grande richiamo. Ciò ha sempre costituito anche un ottimo viatico per la gestione dei flussi turistici dando corpo ad una vera concordia tra i vari Comuni e le rispettive manifestazioni. Oggi ci troviamo a dover approfondire questa novità della Quintana straordinaria che, ribadisco, per lo scopo per il quale è stata pensata è più che meritoria». «Voglio andare anche oltre - prosegue il sindaco di Trevi - proprio per la motivazione benefica alla base della “straordinaria” e lo faccio con una proposta che ritengo percorribile: se la Giostra della Quintana di Foligno sposta l’orario della manifestazione siamo pronti a collaborare all’evento benefico in favore dei terremotati chela Giostra di Foligno sta meritoriamente portando avanti. Noi rimaniamo come da programmi e da consuetudine e tradizione alle 15 e la Giostra la si potrebbe fare anche di sera. La vicinanza del Comune di Trevi alle esigenze delle persone e dei territori colpiti dal sisma del 2016 è massima sin dalle prime fasi delle scosse. Voglio ricordare che la giunta municipale di Norcia proprio a seguito di quel terribile vento - conclude - è stata ospite a Norcia. Quindi ora ragioniamo sugli orari».