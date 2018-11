Foligno, Giostra della Quintana spunta l'ipotesi delle amazzoni nella sfida al simulacro del dio Marte

FOLIGNO - Donne in pista alla Quintana di Foligno? Cavalieri e amazzoni a sfidarsi sull’otto di gara del Campo de li Giochi e a dare l’assalto al simulacro del dio Marte per carpire, tornata dopo tornata, gli anelli? Il muro del “maschio in gara”, sta per cadere? Al momento soltanto una ipotesi. O meglio un sogno lanciato dal presidente dell’Ente Giostra della Quintana, Domenico Metelli in apertura della recente cerimonia nazionale di premiazione del “Miglior cavaliere d’Italia”, accolta in questa edizione a Foligno nelle sale di Palazzo Candiotti. “Mi piacerebbe – ha detto Metelli – vedere in un futuro quanto più vicino una donna correre la Giostra della Quintana. I tempi sono maturi e spero che questo sogno possa avverarsi quanto prima”. © RIPRODUZIONE RISERVATA