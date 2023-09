Martedì 5 Settembre 2023, 08:45

FOLIGNO - “Che cosa hanno detto le prove ufficiali della Giostra della Rivincita? Semplice: l’otto di gara ha dato un segnale di sostanziale equilibrio con un numero potenziale di cavalieri, e in generale di binomi, in lizza per la vittoria più ampio del solito”. A parlare, interpellato sul punto da Il Messaggero è Lucio Cacace magistrato della Giostra della Quintana nel ruolo di presidente della Commissione Tecnica di Palazzo Candiotti. “l’andamento delle prove – prosegue Cacace – è stato sotto gli occhi di tutti e l’esito ha detto che non c’è un binomio più favorito degli altri. Ed anzi vanno sottolineate anche le prestazioni che li vedono all’esordio, di Raul Spera del rione Pugilli e la terza tornata di Paolo Palmieri, anche lui esordiente, per il Cassero”. Rispetto al quadro generale c’è da dire che le prove di sabato hanno fatto registrare tempi 2alti” rispetto al solito. In parte può aver inciso la novità legata alla definizione dell’ordine di partenza che con “come gara” ai fini della classifica la sola seconda tornata. Insomma la prima tornata è stata di riscaldamento, La seconda serviva per fare posizione. La terza a questo punto c’è o non c’è ha solo la funzione mero test o per di vagliare un altro cavallo tra i cavalli previsitati. A dimostrazione di quest’ultimo passaggio il fatto che la terza tornata è stata testata solo da due rioni: Cassero e Contrastanga. Ma c’è da tener conto anche di un ulteriore fattore: quello delle assenze pesanti. In pista, a seguito degli incidenti in cui è rimasto coinvolti mancavano Massimo Gubbini del Giotti (sostituito da Riccardo Raponi) e Nicholas Lionetti del Pugilli (al suo posto Raul Spera). Ma mancava anche un terzo elemento di peso: Luca iNnocenzi. Il pertinace del rione Cassero ha in caso ancora la sospensione cautelare comminata dalla Commissione Giustizia e disciplina e la sua partecipazione il 17 settembre alla Giostra della Quintana de La rivincita è ancora in forse. La sospensione dovrebbe scadere pochi giorni prima della Giostra. Si parla infatti del 13 o 14 settembre. Per il 7 settembre sarebbe previsto un mini-summit per affrontare la questione e solo dopo si potrà capire cosa accadrà. Il rione Cassero, intanto, s’è affidato a Paolo Palmieri in vista di una potenziale sostituzione di cavalcatura. Assenze, queste, che hanno reso l’analisi su un possibile esito della Rivincita ancor meno leggibile. Insomma per dirla con Lucio Cacace questa volta non c’è un binomio più favorito degli altri. A darsi battaglia potrebbero essere 5, 7 se non addirittura 8 binomi. E poi c’è da considerare che in pista scenderanno, salvo modifiche nelle scelte, anche cavalli nuovi come il destriero Iakin che ha provato per il rione Pugilli. Insomma un quadro tutti ancora da interpretare e, di fatto, pochissimi elementi da approfondire dopo l’esito delle prove ufficiali dai tempi rétro. Tutto ora si sposta a domenica 17 settembre al Campo de li Giochi quando andrà in scena la Giostra della Quintana de La Rivincita. Solo in quella sede si potrà capire se in prova ufficiale siano state adottate strategie di copertura e se, invece, ci saranno o meno sorprese.