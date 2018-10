Foligno, Giostra della Quintana alla serata delle premiazioni Luca Innocenzi sbanca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - E' stata una serata di emozioni a tutto sesto, quella di giovedì in occasione della cerimonia dlele premiazioni delle Giostre della Quintana 2018, tenzoni entrambe vinte dal super Luca Innocenzi per il rione Cassero.La Disfida di San Rocco è stata vinta, sia a giugno che a settrembre, dal rione La MoraGara dei tamburini: primo badia, secondo Pugilli, tezo Croce BiancaTorneo di Calcetto: la 18esima edizione è stata vinta dal GiottiTorneo di Basket: ha vinto il BadiaTorneo di Pallavolo: primo Croce Bianca, secodo Spada, terzo PugilliStaffetta del Popolano: hga vinto il Contrastanga, mentre la steffatte del Piccolo Popolano è stata vinta dal Badia.Caccia al Tesoro del Popolano: Croce Biancasono stati conferiti a: Claudio Pesaresi, Mario De Santis, Antonia Tomassoni, Piero Cruciani, Piera Ottaviani, Mariano Angioni, Piera Scatoli, Manuela Marinageli.: XXI trofeo Lancia d'Argento "Marcello Formica": Rione Cassero; premi "Anelli d'Argento" al rione Cassero; premio "dottor Valentino Sardini" al rione Cassero; premio in memoria del priore del rione Cassero Ugo Capoccioni è stato assegnato a Luca Innocenzi del Cassero in sella al cavallo Guitto; premio "Assicurazioni Generali Agenzia di Foligno" al cavaliere Luca Innocenzi in sella a Guitto; Trofeo Centro del Mondo al cavaliere Luca Innocenzi.sono stati poi assegnati ai primi tre classificaati nelle Giostre 2018. edizione di Giugno: terzo Riccardo Raponi in sella a Tuttavia per il Contrastanga; secondo Croce Bianca con Massimo Gubbini su Lord Antaniu; primo Luca Innocenzi su Guitto; Edizione di settembre; terzo Massimo gubbini, Croce Bianca, su Lord Antani; secondo Pugilli con Pierluigi Chicchini su Edward England; primo Luca Innocenzi, Cassero, in sella a Guitto.