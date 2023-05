Mercoledì 31 Maggio 2023, 07:00

FOLIGNO - Dopo 10 anni sono stati ritoccati, con incrementi di pochi euro, i biglietti di accesso al Campo de li Giochi. “Una scelta dolorosa – dice il presidente dell’Ente Giostra della Quintana Domenico Metelli interpellato sul punto da Il Messaggero – ma obbligata a seguito dell’impennata dei costi che dobbiamo affrontare e che sono lievitati dopo Covid e crisi internazionale. La piccola modifica che abbiamo apportato non un decimo degli incrementi di costo cui dobbiamo far fronte. Come Giostra della Quintana abbiamo ben chiaro il momento generale e proprio per questo il ritocco ai prezzi riguarderà tutti, compreso i popolani. Siamo partititi – prosegue il presidente – da un’analisi del Campo de li Giochi relativamente al livello di godimento della tenzone in pista. Proprio per questo abbiamo deciso di eliminare la tribuna campo nord prima fila numerata e la tribuna campo su prima fila numerata. Una eliminazione di posti dovuta al fatto che le giuste necessità di sicurezza in pista, con cuscini e quant’altro avrebbero limitato la visuale del pubblico costretto poi a spostarsi. Ciò ha determinato una rivisitazione anche della capienza del “Marcello formica e Paolo Giusti” con una lieve contrazione di presenze al Campo. Ci auguriamo che la scelta tesa a incrementare il godimento della Quintana possa esser gradita a tutti. Così come auspichiamo che l’aver dovuto ritoccare, pu se di poco, il costo dei biglietti venga compreso anche in forza del fatto che questa è stata una scelta sofferta e che avviene dopo 10 anni in cui i costi – conclude Metelli - non sono stati modificati”. Il ritocchino va dai 2 ai 5 auro. Ecco il dettaglio dei costi dei biglietti d’ingresso al Campo de li Giochi: tribuna centrale nord numerata 55 euro (era 50); tribuna centrale sud numerata 55 euro (50); tribuna laterale centrale sud numerata 40 euro (37); tribuna laterale centrale nord numerata 40 euro (37); tribuna laterale sud numerata 35 euro (33); tribuna centrale nord numerata 35 euro (33); tribuna palestra centrale numerata 40 euro (37); tribuna palestra laterale est numerata 35 euro (30); tribuna palestra laterale ovest numerata 35 euro (30); tribuna campo nord numerata 33 euro (30); tribuna campo sud numerata 33 euro (30). Cancellati, ai fini del completo godimento della giostra al Campo de li Giochi tribuna campo nord prima fila numerata tribuna campo sud prima fila numerata che costavano 20 euro. La Quintana entra sempre più nel vivo e domani apriranno i battenti le taverne rionali. Venerdì 2 giugno sarà una giornata carica di appuntamenti dal forte significato per tutti i quintanari. Si parte alle ore 17.30 con “l’investitura del Cavaliere” e alle 18.30 l’appuntamento è in Piazza della Repubblica con “l’ostensione delle bandiere” dal Palazzo Comunale. Ecco, rione per rione, dove si svolgerà l’investitura dei cavalieri: Ammanniti, Oratorio del Crocifisso; Badia, Palazzo Pierantoni; Cassero, Palazzo Gentili Spinola; Contrastanga, Chiostro del Monastero di Sant’Anna; Croce Bianca, Taverna del Fedele; Giotti: Chiesa del Suffragio; La Mora, Oratorio della Confraternita della Madonna della Misericordia e di San Giovanni Decollato; Morlupo, Chiesa di San Francesco; Pugilli, Chiesa di San Giovanni Battista; Spada, Chiesa di Santa Margherita alla Conce.