Foligno: Giostra della Quintana, il rione Spada mette tutti in riga con Marco Diafaldi e City Hunter

FOLIGNO - Giostra della Quintana, il rione Spada, con Marco Diafaldi su City Hunter è stato il più veloce. Ecco il dettaglio dei tempi tornata per tornata.Ammanniti Tommaso Finestra su Hamamelis, percorso netto, tempo 54.84; rione La Mora, Mattia Zannori su Macchia d’Olio 53.64 (errore secondo anello); rione Cassero, Luca Innocenzi su Cherie d’Arcardia 53.58; rione Pugilli, Pierluigi Chicchini su Edward Engald, 53.62; rione Spada Marco Diafaldi su City Hunter 52.60; rione Giotti, Daniele Scarponi su su Annaurora, 54.24 (errore al terzo anello); rione Contrastanga, Alessandro Candelori su Olaya de L’Alguer, giro senza lancia; rione Morlupo, Lorenzo Paci su Swinging Lady, 55.09; rione Croce Bianca, Massimo Gubbini su Houndon, 54.17; rione Badia Cristian Cordari su Speedwell Blue 53.58, errore al terzo anello.Ammanniti con Dock of the Bay 54.81; La Mora su Livarot,55.41; Cassero con Gold Tower 54.06; Pugilli su Natalja, 58.19 errore al primo anello; Spada su Capitano Knox 55.17; Giotti su Daytona Man 54.94; Morlupo su Temeswar 56.30; Croce Bianca su Houndon, 54.05; Badia su Speedwell Blue 54.26Cassero su Majestic Red 55.20; Pugilli su Natalja 56.39; Spada su Hartswell 58.80; rione Giotti su Daytona Man, abbattuta bandierina 54.23.