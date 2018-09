Foligno, Giostra della Quintana il rione Morlupo lancia la disfida dell'arte

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Parte Dalla tradizione la quintana settembrina del rione Morlupo guidato dal priore Elisabetta Maggi Leoncilli Massi. La tradizione è quella della cartolina rionale che è stata da poco presentata per la 54esima volta. E ci saranno grandi novità anche per quanto riguarda il Corteo Storico delle Rappresentanze Rionali di Sabato 15 settembre. A raccontarle è lo stesso priore. «In sfilata – dice – sarò accompagnata dai Quattro Elementi e ci saranno anche i musici del sestiere di Porta romana, della Quintana di Ascoli Piceno, cui siamo molto legati. Il nostro secondo cavaliere è Fabio Picchioni che è il portacolori di Porta Romana. Ma ci saranno, in Corteo, anche molte ragazze del rione. La tradizione, poi, l’abbiamo voluta confermare anche per la tavola riproponendo il nostro menu che è divenuto ormai un must». L’occasioen della cartolina è stata anche quella per la presentazione di Rosanero, la rivista del rione Morlupo. Insieme al priore elisabetta Maggi Leoncilli Massi sono intervenuti il presidente dell’Ente Giostra della Quintana, Domenico Metelli, il consigliere rionale Marco Bosano e l’autore dell’opera riprodotta nella cartolina, Aldo Claudio Medorini. «Questa - ha detto Bosano - è la 54esima opera che presentiamo e siamo stati i primi a realizzare una iniziativa di questo genere. il rione cassero ha dalla sua l’iniziativa In Vino Veritas, le bottiglie con le etiche artistiche, e non sarebbe male ragionare su un evento artistico che metta insieme la nostra e la loro iniziativa allargando poi il tutto alle altre produzioni artistiche rionali». Alla presentazione c’erano anche diversi componenti del Consiglio del rione Morlupo. Ecco chi guida il Morlupo: Elisabetta Maggi Leoncilli Massi (priore), Andrea Di Cicco Pucci (vice priore), Marco Bosano (economo), Marica Gasparrini (segretario), Graziano Bastioli, Gabriele Bazzucchi, Aurora Cardinali, Eugenio Cesarini, Francesca Cesarini, Marco Massini, Rosella Morici, Giulia Pambianchi, Ilario Pellegrini, Roberto Sebastiani (consiglieri). Al Morlupo, poi, non manca l’attenzione alla soldiarietà. Il progetto, in questo campo, di settembre riguarda l’acquisto di strumenti per l’attività sportiva dei disabili. Il tutto nell’ambito del progetto Quintana & Solidarietà organizzato dall’Ente Giostra della Quintana. I rioni hanno aderito alla richiesta della squadra di basket della Polisportiva Disabili di Foligno che ha necessità di fondi per l’acquisto di una carrozzina sportiva. In occasione delle serate di Quintana gli animi sensibili a questo progetto potranno quindi dare il loro contributo per vincere questa nuova sfida per la solidarietà in favore della collettività, ed in questo caso della Polisportiva Disabili.

Giovedì 6 Settembre 2018



