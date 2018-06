Foligno, Giostra della Quintana, il rione Badia ha vinto la Gara dei Tamburini. Pugilli secondo e Spada terzo

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Giostra della Quintana, il rione Badia ha vinto la gara dei tamburini. In una affollatissimo piazza san Domenico i suoni di tamburo hanno fatto da richiamo per tantissime persone di tutte le età. Alla fine la giuria di gara ha espresso il suo verdetto sui suoni di tamburo in salsa barocca. Prima dell inizio della manifestazione è stato estratto l ordine di esibizione. Eccolo: Cassero, Ammannati, Spada, Morlupo, Contrastanga, Croce Bianca, La Mora, Badia, Giotti, Pugilli. Primo classificato, quindi,il rione Badia, secondo posto per il Pugilli e terzo per lo Spada

Luned├Č 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:45



