Foligno, Giostra della Quintana, il rione Giotti vince il Palionano 2019

FOLIGNO – Palionano 2019, ha vinto il rione Giotti. Allo scoccare della mezzanotte di venerdì piazza della Repubblica, Largo Carducci e Piazza Matteotti hanno fatto da sfondo al Palionano la manifestazione promossa dal rione Giotti, e pensata dal poliedrico Tommaso Merendoni. Nel ruolo di mossiere Sergio Bovini. Ad assistere c’era davvero il pubblico delle grandi occasioni. In Largo Carducci martedì a notte fonda sono stati fatti gli abbinamenti tra i 10 rioni e i destrieri, delle piccole biciclette, in sella alle quali i 10 cavalieri si misureranno tradizionale disfida del Palionano la simpatica tenzone in bicicletta divenuta ormai un must delle notti folignati in tempo di Singolar Tenzone. I dieci rioni della Quintana hanno schierato altrettanti fantini, tutti rionali, che hanno percorso in sella a biciclette di varia foggia, alcune delle principali vie del centro. Ecco gli abbinamenti rione-bicicletta: Morluopo- Il capitano de la Vecia; Ammanniti-Lalunno; Badia-Morositas; Spada-Piattaforma Rosseau; Contrastanga-Carcavreccole; Cassero-Fiottu te liu dittu; Croce Bianca-Oppiaceo; La Mora-Lurex; Giotti-Ponziano de Bevagna; Pugilli-Semistracchiola.