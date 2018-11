Foligno, Giostra della Quintana : il rione Croce Bianca conferma il priore Andrea Ponti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Giostra della Quintata, il rione Croce Bianca conferma il priore Andrea Ponti. Ad affiancarlo il vicepriore Gabriele Nacca, la segretaria Roberta Bizzaglia e l’economo Amulio Ponti.Potenziamento della scuderia.Primo atto del nuovo direttivo è stato la riconferma per i prossimi quattro anni del cavaliere di giostra Massimo Gubbini e la volontà unanime di potenziare la scuderia rionale con un’organizzazione più efficiente che vede a capo della commissione tecnica Emanuele Nacca, coadiuvato da Mirko Tiburzi e da Carlo A. Sozi in qualità di consigliere aggiunto. Importanti novità per il 2019 anche sul fronte cavalli che prevede la realizzazione di un progetto ambizioso che metterà in condizione Massimo Gubbini di sfruttare al meglio il proprio potenziale tecnico al fine di trovare il binomio di giostra più forte e competitivo della storia della Giostra della Quintana.Commissione artistica.Co-responsabili della commissione artistica Valentina Antonelli e Lucia d’Angeli che si dedicheranno alla gestione della sala costumi e all’ideazione e organizzazione degli eventi barocchi, che da anni danno lustro e prestigio alla manifestazione. Da sempre il Rione Croce Bianca si dedica con successo agli aspetti artistici e culturali della giostra, all’insegna della creatività e della ricerca fra innovazione e coerenza storica. Un’attenzione scrupolosa ai particolari fa la differenza, in termini di eleganza e raffinatezza, ma ha necessità di ricerca e impegno, per questo si uniscono alla commissione i consiglieri aggiunti Marta Monarca e Giacomo Gentili per l’allestimento degli addobbi. Taverna e cucina.Responsabile della taverna e della cucina si riconferma Giampaolo Raponi, a sottolineare il grande successo della gastronomia biancorossa nello scorso mandato. Novità nel servizio di sala e nella cura degli avventori con la predisposizione di un vero e proprio protocollo di accoglienza a partire dalla gestione delle prenotazioni a cura di Francesco Ceccarelli e Andrea Ottaviani, e dal miglioramento del servizio di sala sotto la direzione di Carlo Carini e Flavio Mattei.A Mirko Tiburzi e Graziano Giulivi è affidata invece la gestione della tavernetta, da anni ritrovo dei contradaioli per bere qualcosa nelle lunghe notti quintanare. Comunicazione, risorse finanziarie, merchandising. La comunicazione e la gestione dei rapporti con i soci è affidata a Roberta Bizzaglia e Cristina Vitiani, che si occuperanno della gestione del sito internet e dei social, nonché di tutte le operazioni di segreteria e dei rapporti con i soci rionali. A gestire il merchandising Marta Menghini che coordinerà anche il progetto scuola quintana, iniziativa che ogni anno coinvolge i giovanissimi delle scuole per promuovere la passione quintanara fin dalla più giovane età.Responsabile del reperimento delle risorse finanziarie e della gestione degli sponsor sarà Elia Metelli in stretta collaborazione con l’economo Amulio Ponti.