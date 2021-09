Foligno, Giostra della Quintana il rione Cassero, con Luca Innocenzi su Guitto, conquista la Rivincita

Domenica 12 Settembre 2021, 22:54 - Ultimo aggiornamento: 23:00

FOLIGNO – Giostra della Quintana della Rivincita, il duo perfetto ha vinto ancora mettendo in fila la quarta vittoria di fila. È stata una Tenzone combattuta fino alla fine quella andata in scena domenica al Campo de li giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti”. E quel profetico “Solo Luca può battere Luca” lanciato dalle colonne de Il Messaggero da Mauro Mazzocchi, già cavaliere di Giostra ed esperto di cavalli e di Quintana, è stato più che profetico. Nessuno è riuscito a insidiare quel centauro moderno che riassume la simbiosi tra Luca Innocenzi e lo splendido destriero Guitto. “Dedico questa vittoria – ha detto Innocenzi a Il Messaggero – a mio padre e mia madre e con loro al mio staff”. Innocenzi raggiunge quota dieci pali personali vinti, il Cassero rione per cui il binomio corre è a quota 15 e il priore Fabio Serafini è alla sesta vittoria da quando guida il rione. Guitto è il migliore e più vincente cavallo in assoluto con 7 vittorie.