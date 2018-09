Foligno, Giostra della Quintana il rione Badia: «La solidarietà è di casa»

di GiovannI Camirri

FOLIGNO - “Questo quadriennio si chiude con un bilancio che è andato oltre qualsiasi aspettativa e lo dico al di la i quello che accadrà nella Giostra della Rivincita. Questo Consiglio, secondo tanti, non avrebbe dovuto superare il primo anno di mandato e invece ha raccolto risultati incredibili e insperati”. A parlare, attraverso l’Ardito la pubblicazione del rione Badia, è il priore Raoul Baldaccini. E mentre sale la febbre da Giostra della Quintana de la Rivincita, proseguono gli appuntamenti proposti dal Badia. Questa sera, negli spazi dell’Hostaria del Centurione ci sarà la serata della Lumaca, domani quella della Pajata e giovedì quella della Tagliata con il cavaliere Cristian Cordari in cucina. Sabato 8, alle 18 in piazza Garibaldi, sarà la volta di Giovani Cavalieri e dalle 20, per le vie del rione prenderà il via BadiArte, estemporanea d’arte omaggio degli artisti al mondo della Quintana. Si prosegue il 9 con Serata Stico & Birra, l’11 con il tartufo, il 12 “A tutta brace” e dalle 22 Palio della Filomé per arrivare sabato 15 alla Cena del Corteo Storico. Tante le novità in cantiere anche per il Corteo Storico delle Rappresentanze Rionali. Il Badia ha infatti pronte alcune sorprese che saranno svelate il 15 sera. La Quintana è anche solidarietà e il Badia non ha fatto mancare il suo sostegno ad una giusta causa. Nei giorni scorsi, infatti, il rione del priore Baldaccini ha accolto una cena a sostegno degli ospiti del centro socio, riabilitativo, educativo, Il melograno. Lo scopo era quello di raccogliere fondi per poter regalare una vacanza al mare agli ospiti della struttura gestita dalla Cooperativa La Locomotiva. La risposta della città non è mancata e a cena sono intervenute 200 persone che hanno reso possibile il progetto “Melo Guardo Il Mare”. “I ragazzi del Melograno – viene spiegato attraverso l?Ardito – hanno partecipato con grandissimo entusiasmo alla serata, realizzando a mano dei bellissimi centrotavola a tema “marittimo” e alcuni di loro si sono anche proposti per aiutar i rionali durante il servizio in sala”. Ed ora si ragiona sulla Giostra della Quintana della Rivincita che chiuderà il quadriennio di mandato della squadra guidata da Raoul Baldaccini. Ed ecco chi sono i componenti dle Consiglio Rionale: Raoul Baldaccini (priore), Alessandro Metelli (vice priore), Giulio Cavaceppi (economo), Fabrizio Tiburzi (segretario), Francesca Baldaccini e Debora Mariani (Commissione Artistica), Chiara Bastianelli (Manifestazioni Collaterali), Simone Valeri e Daniele Stelletti (Commissione Tecnica), Massimo Reali e Mattia Valeri (Commissione Taverna), Luca Rappa e Elia Campagnacci (Commissione Addobbo), Fabio Cappuccio (Maestro di Palazzo), Andrea Luccioli (ufficio Stampa). Giovanni Camirri





Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:33



