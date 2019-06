Foligno, Giostra della Quintana: il rione Pugilli apre la Sfida. Il sindaco Zuccarini: «Mi ispiro alla Concordia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Giostra della Quintana, il rione Pugilli apre la Sfida al Campo de li Giochi. In un affollatissimo centro storico migliaia di persone hanno assistito al Corteo Storico delle Rappresentanze Rionali che ha sfilato nella nuova veste. Una nuova veste scandita dal Comitato Centrale che ha attraversato il centro per primo, seguito dal Comune e poi dai rioni secondo l'ordine di arrivo dell'ultima Giostra disputata. E quella di venerdì è stata anche la prima uscita ufficiale del neo sindaco Stefano Zuccarini. Ad aprire i saluti ci ha pensato il presidente dell'Ente Giostra, Domenico Metelli: «Neanche la politica è riuscita - ha detto - a dividere la città e la Giostra è l’elemento che, con la Concordia, riassume l'unità della città. Benvenuti nella città della festa. Il Corteo è stato perfetto un grazie a tutti e a Luca Radi, il magistrato di Giostra, che ha permesso questo risultato. Un grazie al vescovo Gualtiero Sigismondi e buon lavoro al sindaco Stefano Zuccarini. E un pensiero all'ex sindaco Nando Mismetti e alla sua Giunta». La parola è quindi passata al sindaco Zuccarini: «La Quintana - ha sottolineato - è il maggior elemento di unità della città. Daremo sostegno e collaborazione per far crescere Quintana. La Giostra accomuna e non divide. Nella coralità non c'è divisione alla concordia mi ispiro, il valore della comunità sarà la nostra cifra per ritrovare la nostra identità e centralità». Ha poi preso la parola il vescovo: «Questo incontro che in occasione della Giostra - ha commentato – che esprime la differenza e la convergenza tra istituzioni. Il rapporto tra la chiesa e le istituzioni civili deve essere parallelo e convergente. A Foligno non si può pretendere di avere un'anima sola, ma non si può prescindere dall'avere un cuore solo»​.Ecco quindi l'ordine di partenza della prima tornata della Giostra della Quintana de La Sfida che si disputerà sabato 15 al Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti”: Pugilli, Giotti, Cassero, Spada, Morlupo, Croce Bianca, La Mora, Badia, Ammanniti, Contrastanga.Ed ecco, quindi, l'ordine di partenza dlela prima tornata dlela Giostra della Quintana della Sfida che si disputerà sabato al Campo de li Giochi “Marcello Fromica e Paolo Giusti”: