Foligno, Giostra della Quintana & rinvii causa covid-19: in ballo giro d'affari da 3 milioni di euro. Si ragiona sulle date

FOLIGNO - Giostra della Quintana, dopo l’annuncio del rinvio de La Sfida, in ottemperanza alle disposizioni sull’emergenza covid-19, in programma il 13 giugno, a Palazzo Candiotti si ragiona sulle future date. “Stiamo approfondendo – ha detto il presidente dell’Ente Giostra Quintana, Domenico Metelli – tre o quattro possibili soluzioni”. Soluzioni che partirebbero, stando a quanto risulta a Il Messaggero, dalla possibilità di effettuare regolarmente il 13 settembre la Giostra della Tradizione. Per la Giostra di giugno, cioè La Sfida, si sta valutando l’eventualità di posticiparla a fine luglio o a fine agosto, arrivando alla possibilità di ottobre. Tutto al momento è in fase di discussione e solo più avanti, anche in forza delle disposizioni che saranno emanate relativamente alla “fase 2”, cioè quella che dopo il 4 maggio interesserà l’Italia intera, si potrà capire meglio anche il futuro della Giostra della Quintana. Tra i popolani della Quintana s’è scatenato un dibattito sul rinvio de La Sfida che è andato oltre i confini comunali. “Beh – è stato uno dei commenti – non si poteva fare altrimenti”. “Perché – dice un altro rionale – non facciamo suonare i tamburi dalle finestre e dai balconi delle nostre case”. E ancora: “La Giostra non si poteva – viene detto ulteriormente – correre a porte chiuse con riprese video?”. E c’è stato anche chi, con una battuta ironica, s’è chiesto se le taverne, viste le restrizioni del periodo, facciano servizio a domicilio. Tra i tanti intervenuti dal dibattito c’è stato anche chi ha ritirato fuori un vecchio, e mai dimenticato, tema: “la Quintana si fa a settembre, e quindi perché non tornare al vecchio calendario?”. A chiusura dei pareri dei popolani e degli amanti della Quintana in generale c’è stato anche chi ha chiosato con un netto: “Arrivederci al 2021”. La risposta arriva dallo stesso presidente Domenico Metelli che ha ribadito che: “Non svolgere la Quintana significa andare a mettere a rischio un giro d’affari da 3 milioni”. Cifra che rischia di trasformarsi in perdite. Proprio per questo Metelli, stando a “radioquintana” avrebbe in agenda un incontro con il sindaco Stefano Zuccarini e con l’assessore con delega alla Quintana, Decio Barili. Lo scopo, come è facile immaginare, sarà quello di studiare possibili soluzioni nel rispetto delle disposizioni da un lato e della massima manifestazione cittadina dall’altro. Come andrà a finire lo si potrà capire solo dalle prossime settimane. Certo è che poi si dovranno fare anche i conti con le disposizioni inerenti la ripresa. C’è da considerare cosa accadrà al campo e come si dovranno comportare, da un punto di vista organizzativo, le dieci taverne rionali. Il tutto legato, come è facile comprendere, per mantenere quella che sarà una normalità per il futuro: la distanza sociale. Il dibattito è aperto e l’incertezza generale dovuta alla pandemia covid-19 ha interessato, e non poteva essere diversamente, anche la Giostra della Quintana.