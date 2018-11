Foligno, Giostra della Quintana, Raoul Baldaccini lascia il rione Badia dopo 25 anni: «E' mancata un po' di riconoscenza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - «Ho deciso di non ricandidarmi alle elezioni rionali perché ho vissuto 25 anni bellissimi da priore. Un quarto di secolo sempre in prima linea con un solo obiettivo cui dedicare tutto me stesso: La Quintana. E un quarto di secolo che mi ha portato ad equiparare il traguardo dei 25 anni da priore già raggiunto dal priore più longevo e cioè Francesco Baldassari». Raoul Baldaccini, priore uscente del rione Badia, è un fiume tra ricordi quintanari e di vita rionale e racconta a Il Messaggero le motivazioni della scelta di non proseguire l’esperienza da priore. «Ho iniziato - racconta Baldaccini - a frequentare il badia nel 1973. Avevo 10 anni e collaboravo insieme agli altri con Giampaolo Properzi nella vecchia sede di via Pignattara. Nel 1977 ho rappresentato il rione per la Quintana a Copenaghen poi ho fatto il popolano, consigliere, ho fatto parte di tutte le commissioni e poi sono state vicepriore e poi priore dal 1993 a oggi. Ho preso il Badia, dopo la fase di commissariamento, trovando un rione in grandi difficoltà economiche, pochi vestiti qualche tavolo e senza taverna. Insieme al Consiglio abbiamo dato una svola sostanziale andando a realizzare un nostro campo prove nel 1997 a San Giovanni Profiamma e poi avviando una marea di eventi, iniziative per bambini, la tenzone per il miglior disegno, abbiamo introdotto la Serenata alla dama, abbiamo ottenuto il record italiano per la rocciata più grande e siamo stati i primi ad avviare una collaborazione con le scuole. Personalmente ho vissuto tanti traguardi della Quintana. Sono testimone del 50ennale, del 60ennale e del 70ennale». «Ho scelto di non ricandidarmi - prosegue Baldaccini nel momento più bello della mia vita quintanara. Lascio un rione che vive un momento di grande crescita. C’è un importantissimo patrimonio di vestiti, le casse sono sanissime e anche se potevo ancora dare tanto ho ritenuto che questo è il momento giusto per chiudere. Ho detto basta. La storia dirà. Voglio ringraziare i presidenti che si sono succeduti dal compianto dante Picuti, a Pierluigi Mingarelli fino a Domenico Metelli. Voglio anche ringraziare tutti i magistrati e i colleghi priori . Ho una grande certezza: ho fatto il massimo per il Badia. Certo mi aspettavo di finire con una festa che andasse al di la di una cena, pur se bella». «Ringrazio Foligno - ricorda ancora Baldaccini - perché vedere una città intera che applaude la vittoria attesa da anni non ha prezzo. Ai folignati dico di volere bene alla Quintana e al Badia auguro le migliori fortune. Ringrazio il consiglio in particolare per gli ultimi anni, e le persone con cui ho collaborato negli ultimi 10 anni e tra loro su tutti lo chef Emanuele Ascani, la commissione artistica che ha realizzato sfilate perfette pur con poche risorse, i tamburini e l’immenso cristian Cordari. Ciò che ho fatto io per il Badia non lo farà più nessuno. Mi è mancata solo un po’ di riconoscenza. Abbiamo vissuto momenti irripetibili ma in tanti non hanno compreso che sono una risorsa in più. Esco a testa alta e sono e resto un quintanaro. Cosa farò in futuro? Se l’Ente Giostra della Quintana vorrà mettere a frutto questa mia esperienza sono pronto a valutare - conclude - una mia eventuale disponibilità».