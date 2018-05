Foligno, Giostra della Quintana, raffica di appuntamenti in vista della gara al Campo de li Giochi

FOLIGNO - Sale la febbre per la Giostra della Quintana de La Sfida che si correrà al Campo de li giochi sabato 16 giugno alle 21. Il calendario ufficiale degli appuntamenti è stato da poco ufficializzato. Si parte domani, dalle 21.30, lungo le vie del centro storico, con “Notte di Bandiere”. Si prosegue sabato 26, dalle 17 per le vie del centro, con la Caccia al tesoro del popolano, organizzata dal rione Badia. Si passa, quindi, a martedì 29 dalle 19 con l’apertura del Quintana Point negli spazi dell’ex Teatro Piermarini, in Corso Cavour. Il giorno seguente, alle 18, all’ex Piermarini presentazione prodotti Quintana 4d in Alternanza Scuola Lavoro 2018. Le taverne apriranno dal 31 maggio al 2 giugno e dal 6 al 15 giugno. giovedì 31, dalle 20.30, per le vie del centro storico, ci sarà il “Convivio in onore di Dama e Cavaliere” e alle 23.30, in piazza della Repubblica “Presentazione dei Palii di Giostra”. Si passa a domenica 3 giugno, alle 21 al Campo de li giochi “Marcello formica e Paolo Giusti” con le Prove Ufficiali. Il giorno seguente piazza San Domenico, alle 21.30, ci sarà la Gara dei Tamburini. Martedì 5 giugno, dalle 22, sarà la volta del “Il Cantaquintaniere”, in piazza della Repubblica e mercoledì 6, dalle 16.30 al Quintana Point apertura della biglietteria. Nella stessa Giornata, alle 22 in piazza San Domenico, sarà la volta della Disfida di San Rocco. Il 7 giugno, alle 18.30 a Palazzo Candiotti ci sarà l’esito del Bando di concorso “Quintana a Scuola”. Venerdì 8, piazza della repubblica accoglierà dalle 22 i “giochi di Bandiera”. Sabato 9 sarà la volta della Quintanella di San Giovanni Profiamma con la Giostra della Quintanella che prevede alle 21.30 il corteo Storico e la gara alle 22 in piazza San Domenico. Domenica 10, alle 18, in piazza Matteotti torna “Pony... Amo la Quintana a cavallo”, serata dedicata ai bambini e dalle 22, in piazza della Repubblica, il rione Spada andrà in scena con l’esibizione della Scuola per Tamburini. Lunedì 11, dalle 18, il rione Badia proporrà in piazza Garibaldi l’evento “Giovani Cavalieri”, serata dedicata ai bambini. Si passa a mercoledì 13 giugno con il rione Badia che, dalle 22.30 riproporrà il tradizionale “Palio della Filomè”. Giovedì 14 alle 22.30 in pizza della Repubblica andrà in scena “Kacciatori di streghe” della Compagnia Kronos. Venerdì 15, dalle 21.45 Corteo delle rappresentanze rionali e Lettura del Bando e benedizione dei cavalieri. Sabato 16 al Quintana Point, dalle 9.30 alle 13.30, annullo speciale Poste Italiane e alle 21 si corre “La Sfida”

Marted├Č 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA