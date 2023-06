Giovedì 15 Giugno 2023, 08:02

FOLIGNO - Giostra della Quintana, sabato si saprà chi sarà il più bravo tra i bravi tra i cavalieri in pista. E sarà una Quintana diversa, ma pur sempre bella visto il livello che la manifestazione al Campo de li giochi ha raggiunto. Doverosa perché, a seguito della rissa in occasione delle prove ufficiali del 4 giugno, non ci sarà Luca Innocenzi che dopo il passo indietro per giugno è stato raggiunto dal provvedimento di Daspo da parte del questore insieme ad altre 4 persone. Per Innocenzi, cavalier Pertinace del rione Cassero, il provvedimento ha la durata di un anno e quindi salta anche la Rivincita di settembre. Sabato, al suo posto, giostrerà Marco Diafaldi. Quella di sabato, quindi, sarà una Giostra tutta da leggere e alla quale mancherà, dopo l’addio alla Quintana nel settembre dello scorso anno, anche un altro big, Lorenzo Paci. Ed è proprio lui, conversando con Il Messaggero, a ragionare sui pronostici in vista de La Sfida di Sabato.

Paci, che scenario si prospetta per sabato?

“Dobbiamo partire da un concetto: La Quintana è bella a prescindere, soprattutto in forza dei livelli di spettacolarità e di coinvolgimento che ha raggiunto”.

Quindi, chi sono a suo parere i favoriti?

“Partendo dall’analisi delle prove credo che sarà una Quintana a 5. Credo che Massimo Gubbini del Giotti possa esser considerato il favorito per precisione e velocità. Poi c’è Daniele Scarponi che viene da un percorso di prova in costante miglioramento. Aggiungo poi Mattia Zannori dell’Ammanniti, Lorenzo Melosso del Badia e Alessandro Candelori del Morlupo”.

“Ci potrebbero essere sorprese?

“Come è noto a tutti la Quintana è tanto bella quanto imprevedibile. Però non si può non tener conto delle prove che danno un quadro già molto leggibile. Poi si saprà soltanto alla fine quale sarà il binomio vincente e il cavaliere più bravo”.

Una sfida nella Sfida, quindi, che alla luce delle prove si può giocare a 5. Ma anche un contesto dove dare certezza assoluta su ciò che accadrà è impossibile. La differenza la faranno strategie di gara, preparazione, scelte in pista e, soprattutto, la simbiosi tra cavallo e cavaliere. E tra i cavalieri ci sarà, come detto, il ritorno di Diafaldi, ma ci sarà anche la prima volta di Luca Morosini, per i colori del rione La Mora, che proviene dalla scuola cavalieri. Poi c’è Pierluigi Chicchini per il Croce Bianca , Tommaso Finestra per lo Spada dove è arrivato dopo aver giostrato per l’Ammanniti e Nicholas Lionetti per il Pugilli che proverà anche lui come gli altri a fare bene. Fondamentale, per tutti e dieci i cavalieri, sarà anche capire quali destrieri faranno scendere in pista. Proseguono intanto gli appuntamenti del programma ufficiale dlela Giostra della Quintana. Domani ci sarà, dalle 21.45 lungo le principali vie del centro storico il corteo delle rappresentanze rionali, la tradizionale sfilata in costume Barocco. Poi alle dalle 23in piazza della Repubblica, e qui sarà, ci sarà Lettura del Bando e Benedizione dei Cavalieri. Ciò che non ci sarà, e qui è la novità, è l’estrazione dell’ordine di parte della Quintana di sabato. Ciò perché il nuovo regolamento ha previsto che in sede di prove ufficiali sono i rioni a scegliere, la posizione di partenza. In pratica il binomio col tempo migliore a tornata netta sceglie per primo e gli altri a seguire. Quindi sabato aprirà La Sfida il Cassero e poi toccherà a Giotti, Morlupo, Badia, Contrastanga, Pugilli, Ammanniti, La Mora, Spada e Croce Bianca.