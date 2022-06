Foligno, Giostra della Quintana, il presidente Domenico Metelli: «La Sfida test per eventi di settembre»

FOLIGNO - “Ché la concordia e l’amor de la Cittade tutta son pur Vittoria e bella e grande!”. Parte dalla chiosa del Bando di gara della Quintana il punto che il presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli, fa con Il Messaggero a pochi giorni da “La Sfida”. “Le frasi che chiudono il Bando – dice Metelli – spiegano chiaramente quale è il nostro spirito: siamo per la pace. E proprio per questo vogliamo essere un faro affinché quella quella concordia e quell’amor possano essere ritrovati, divenendo pace, anche a livello internazionale e mi riferisco in particolare a ciò che sta accadendo nel conflitto che contrappone la Russia all’Ucraina”.

Presidente, come vi state muovendo?

“Con un messaggio chiaro: abbiamo affidato la realizzazione del palio de La Sfida all’artista ucraino Mykola Matsenko e se ci sarà la pace quello de “La rivincita” di settembre lo realizzerà un artista russo”.

Se la sente di tracciare un primo bilancio di questa edizione della rinascita?

“Certamente. Il bilancio è positivo. I cittadini ci stanno sostenendo, il rapporto con le istituzioni, tutte, è di piena reciprocità nel massimo rispetto dei ruoli. E proprio per questo clima sereno realizzeremo un Corteo storico delle rappresentanze rionali che sarà eccezionale, molto elettrizzante e altamente scenografico”.

Può anticipare qualcosa…

“Posso solo dire che ci saranno coreografie davvero eccezionali da vedere e da godere in tutte le loro declinazioni”

Passiamo al Campo de li Giochi

“Sabato ci sarà il clou del clou della Giostra della rinascita, appunto la quintana de La Sfida. Che tenzone sarà? Sicuramente si giostrerà fino all’ultima carriera nella piena consapevolezza di offrire al pubblico un grande spettacolo che unisce tradizione, sport, legame tra cavaliere e cavallo, spirito rionale e identità cittadina. Il tutto nella piena ed unica volontà di fare festa e di ritornare a farla così come eravamo abituati prima della pandemia”.

L’edizione di giugno sarà un test per settembre

“Per molti versi si. Le taverne ci hanno dato buoni responsi e altrettanto ci attendiamo dal Corteo e da La Sfida al Campo. Se tutto proseguirà secondo i nostri piani, tenendo conto anche delle valutazioni emerse dagli eventi ad esempio di Assisi o Gubbio a settembre andremo a riproporre alcuni eventi che abbiamo volutamente tenuti fermi, come la Fiera dei Soprastanti, proprio per evitare assembramenti”.

Pronti a ripartire, quindi

“Pronti come sempre a fare le cose come vanno fatte. E soprattutto a mantenere il giusto stato di allerta utile a prevenire ogni possibile problematica. Penso all’esperienza, soprattutto a livello gestionale, che ci lascia l’emergenza pandemica. La Giostra della Quintana di Foligno è stata una delle rare manifestazioni che non s’è fermata. Abbiamo fatto tutto ciò che si doveva faretra norme igieniche, dispositivi individuali di protezione, distanziamento, prenotazioni in taverna, misurazione temperatura e riduzione dei posti al Campo. La Giostra della Quintana è una macchina meravigliosa che ha dimostrato anche nei momenti di massima difficoltà generalizzata l’amore per la città. Siamo nati dalla pace e proseguiamo in quell’esperienza per continuare a perpetuare “ché la concordia e l’amor de la Cittade tutta son pur Vittoria e bella e grande!”. Vi aspettiamo numerosi al Corteo e al Campo”