Foligno, Giostra della Quintana: una passeggiata all'interno delle Puelle alla scoperta del rione Pugilli

Ultimo aggiornamento: 19:33

FOLIGNO - Si chiama “A spasso per le Puelle” ed è l’appuntamento in programma per domani, dalle 10.45 alle 21 per scoprire, dalla colazione all’apericena il rione Pugilli, il mondo della Giostra della Quintana e le bellezze conservate, e tutte godibili dal pubblico, all’interno dei confini dell’antico quartiere de le Puelle. Quella di domenica 5 sarà una passeggiata culturale nel cuore delle Puelle tra chiostro San Giacomo, monastero Santa Lucia, chieda San Giovanni Battista, vicoli e molto molto altro. La passeggiata, così come pensata dagli organizzatori, ha lo scopo di far conoscere a tutti, e per primi ai folignati, alcuni tra gli angoli più belli della città vecchia. Si parte con la colazione in taverna, quindi ci sarà la passeggiata culturale all’interno delle Puelle, arrivo e pranzo agli Orti Jacobilli ex taverna rione Pugilli dove si svolgerà la 4a edizione di è cotta la Troia. Dalle 15.30 in poi concerto live con il carro bestiame e selezioni di vinili ad opera di Tommaso Merendoni il tutto condito con Street food e banchetti gastronomici, birra e vino. Cosa importante dalle 15.30 in poi l’ingresso è gratuito (info: 3338765820; 3295484324).