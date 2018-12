Foligno, Giostra della Quintana passaggio di consegne al rione La Mora. Riconfermato il cavaliere Mattia Zannori

FOLIGNO - Giostra della Quintana, passaggio di testimone tra il vecchio e il nuovo consiglio del rione La Mora. Una serata speciale che ha visto anche la riconferma ufficiale del cavaliere Mattia Zannori. Nel corso di un momento conviviale dedicato al passaggio di consegne, Il priore Mssimo Montanari ha voluto ringraziare il vecchio Consiglio per il lavoro fin qui svolto ricordando anche «che ha gettato le basi per nuovi progetti futuri» ringraziando in primis l'ex priore Alessio Albani e l'ex vice priore Nadia Ranocchia e ha sottolineato inoltre che «il nuovo consiglio guarderà solo al futuro e mai al passato se non per renderlo nostro maestro». © RIPRODUZIONE RISERVATA