Foligno, Giostra della Quintana: le pagelle della Sfida

Ultimo aggiornamento: 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Il Dio Marte ha alzato il baffo: il palio assegnato al Var? Ok, ha visto anche questa. Però tra leggende che si sgonfiano, super vincitore, ragazzini che se la fanno sotto, lui passa sopra a tutto, srotola una Giostra che scansati e rilancia il suo mantra: «Ragazzi mi raccomando, gli anelli. E attenti alle bandierine».Parte per primo e sceglie la strada da far seguire agli altri, Zorro gli zompa sopra, lui non perde un filo di calma. Ghiaccio in testa, Edward al millimetro e porta casa il palio che più sballo non c’è.. Ok la Giostra è giusta, pure con un numeretto in avvio della seconda. È giusta anche se è arrivato quando chi vince (e chi straperde) avevano già preso il caffè e pagato il conto. Secondo con stile, ma anche il Var ha preferito non esagerare.. Una pennellata, un colpo di genio e il tracollo. Sembra Zorro. Poi il sergente Garcia gli fa cucù da dietro una bandierina e diventa Calimero.Era lì, nel rincalzo stretto che vale la sfida alla lepre. Meditare su quell’anello per un processetto d’obbligo.. Col passo di un accelerato si deve almeno chiudere netto.. Lontano all’inizio, da non credere al bersaglio.. Provare, provare e riprovare. Non ci resta che piangere.Chissà in quanti avrebbero pagato per un giro turistico sull’otto di Giostra.. Dopo la prova monstre pareva il Totti de «Mo je faccio er cucchiaio». Pareva.. Ormai il Cavaliere mascherato ha lasciato il suo corpo e lui è tornato mister rodeo. Inimitabile. Con la seconda Giostra più breve della storia.