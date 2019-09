Foligno, Giostra della Quintana: le pagelle della Rivincita 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Tredici centesimi. Avete capito cosa vuol dire la Quintana? Tre stretti in 13 centesimi a giocarsi la finale e vincerla (e perderla) per sette. Uno spettacolo (quasi) mai visto. Applausi.. Max è da standing ovation. Quando uno è campione, è campione sempre. Cavallo nuovo, tattica, crono al centesimo e palio in saccoccia. Semplicemente Super Magic.. Serve un match analyst per capire come abbia stuprato, col braccino, la seconda. Conterà fino a sette (centesimi) per mille notti. Il Pugilli dietro è la consolazione dei poveri.. Doveva difendere il palio e lo ha fatto con i denti. È rientrato, ha lottato. Lo Spada che perde così, quando finisce davanti non è una dramma.A Guitto manca il guizzo. Innocenzi a secco di Giostre, anche col netto, è una notiziaccia.. Da non credere. Stavolta è stato normale. Né eroe, né rodeo. Preciso e tosto.. Sempre lì nel mezzo. Come l’Oriali di Ligabue. Magari poi fai un passo indietro, come alla terza. E ti chiedi chi sei.. Dopo il giugno nero, si può anche capire l’esultanza sotto gli ultrà per un netto. Ma quando lui è arrivato, chi ha vinto stava già pappando in taverna.. L’infortunio lo porta fuori classifica. Ma che non fosse giornata si era capito subito.Il ragazzo deve essere pignolo. Dopo aver toccato due bandierine, la terza finalmente la abbatte.. Più o meno è andata così: «Mamma, mi dai un gettone per il cavallino?». Insert coin e game over prima dell’arrivo degli indiani.