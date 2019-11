Foligno, Giostra della Quintana: nuovo destriero per il Croce Bianca, è arrivato Fair Excel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO – Ieri sera un pacco dono è arrivato alla Scuderia del Rione Croce Bianca, nel biglietto c’era scritto: “questo regalo è per te Massimo Gubbini!”. Ed ecco il dono che ha lasciato senza parole il nostro cavaliere: Fair Excel, puro sangue inglese, baio, un bel maschio di tre anni proveniente dalla prestigiosa scuderia Blueberry. Massimo Gubbini ha dichiarato: “Sono estasiato perché si tratta di un cavallo importante sotto tutti i punti di vista: a partire dalla provenienza genealogica di alto livello, sia da parte di padre che di madre, sia per quanto riguarda la prestanza fisica e morfologica”. Nato il16 febbraio 2016 Fair Excel appartiene ad una famiglia di campioni che non ha bisogno di presentazioni: padre Exceed And Excel, madre Fair Dubawi, nonno Dubawi.Aggiunge Gubbini: “Fair Excel è un cavallo molto bello, disponibile e duttile, alla prima monta ha dimostrato già delle grandi qualità atletiche che mi fanno ben sperare. Inizieremo l’allenamento fin da ora per l’addestramento quintanaro in vista della Giostra di giugno”. Per il Priore Andrea Ponti: “Questo nuovo arrivo rappresenta un sogno realizzato: quello di portare la Scuderia Rionale al massimo delle potenzialità e Fair Excel è l’ultimo tassello per raggiungere l’eccellenza nel settore tecnico!”. “Un Natale anticipato in via Butaroni – diconod a Croce Bianca -, ma i regali più belli saranno le vittorie che verranno!”.