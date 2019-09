Foligno, Giostra della Quintana, nelle prove il Croce Bianca davanti a tutti

FOLIGNO - Giostra della Quintana, nella sessione di prove ufficiali corse domenica mattina dalle 8 il Croce Bianca ha fatto registrare il tempo migliore a percorso netto. Il binomio di via Butaroni, Massimo Gubbini in sella a Super Magic , ha fermato i cronometri a 52 secondi e 83 centesimi. La prestazione è stata ottenuta nel corso della prima delle tre tornate a disposizione con il Croce Bianca sceso sulla pista del Campo de li Giochi per secondo.



