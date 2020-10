Foligno, Giostra della Quintana: Lorenzo Paci è il nuovo cavalier Fedele del rione Croce Bianca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - «Lorenzo Paci è il nuovo Fedele di Croce Bianca!». Lo ha reso noto, nella mezzanotte a cavallo tra sabato 3 e domenica 4 lo stesso direttivo del rione Croce Bianca guidato dal priore Andrea Ponti. «A seguito del Consiglio Rionale di oggi, 3 ottobre 2020 - si legge in una nota diramata dal rione Croce Bianca -, siamo orgogliosi di annunciare che Lorenzo Paci è il nuovo cavaliere del rione Croce Bianca. Paci è un cavaliere di grande esperienza e lo stimiamo molto sia per la professionalità dimostrata al Campo, sia perché lo consideriamo non solo un grande cavaliere, ma anche un quintanaro vero. La persona giusta, insomma, per realizzare i progetti della nostra Commissione Tecnica, e, soprattutto, per regalare nuove emozioni al popolo biancorosso. E’ un nuovo inizio per il Rione Croce Bianca: “Ieri non è più, domani non è ancora. Non abbiamo che il giorno d’oggi. Cominciamo.” (Cit.)»