Lunedì 5 Settembre 2022, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 08:51

FOLIGNO - Un “Melosso duro” del quale non si può non tener conto. Perchè la sessione di prove ufficiali della Quintana effettuate ieri al Campo de li Giochi, hanno dato un verdetto chiaro: il migliore in pista è stato il binomio del rione Badia e cioè Lorenzo Melosso in sella a Texas Cactus con 53 secondi e 77 centesimi e nessun errore. Melosso ha replicato le prove ufficiali di giugno dove , anche in quella sede, ha fatto registrare la migliore performance ma in sella a Look Amazing, stessa accoppiata che ha vinto la Giostra de La sfida. Ora tutto si sposta a domenica 18 quando si disputerà la Quintana de La Rivincita. Le prove di ieri, giostrate in un caldo e umido pomeriggio, non hanno dato, in generale, particolari emozioni. I tempi tutto sommato sono stati “normali” e anzi, in qualche caso, anche “alti”. Ci sono stati anche errori tanto all’anello quanto alla bandierina e al percorso. Ad Aprire la prima tornata è stato il Badia con Melosso su Texas Cactus con percorso netto e tempo di 53.77. Poi è toccato la Giotti con Massimo Gubbini e Daytona Man con percorso netto e il tempo, vicinissimo a melosso, di 54 secondi netti. Il Cassero con Luca Innocenzi ha testato easy Secret e nonostante il 53.80 c’è stato l’errore alla bandierina. Nicholas Lionetti del Pugilli in sella a Destination Paco ha fermato il cronometro, con percorso netto, a 54.20. È stata poi la volta del Morlupo con Alessandro Candelori in sella a Franceschina, percorso netto e 54.50 quindi Croce Bianca con Lorenzo Paci su Puck di Breme, 54.10 percorso netto e Mattia Zannori de La Mora con Non Succederà Più, 55 netti e errore al primo anello. Il testimone è passato al rione Contrastanga con Daniele Scarponi su Olaya de l’Alguer 54.60; rione Spada Pierluigi Chicchini e Romantic Walk, percorso netto 55.30. Ha chiuso la prima tornata il rione Ammanniti con Tommaso Finestra in sella a Doriano: percorso netto, tempo 55.20. La seconda tornata ha visto scendere in pista 8 rioni. Ecco il risultato: Giotti, 54.10, errore al primo anello; Cassero, 53.20 e bandierina abbattuta; Pugilli, cavallo Run to Me, 58 netti; Morlupo, 54.50, terzo anello mancato; Croce Bianca, cavallo Capitan Segreto, percorso netto, 55.70; Contrastanga, cavallo Ambientalist 55.69, terzo anello mancato; Spada 55.69, terzo anello mancato; Spada 54.75, percorso netto; Ammanniti, cavallo Zip Line, 55.44. La terza ed ultima tonata ha visto scendere in pista solo 6 rioni. Ecco come è andata: Giotti, cavalla Anna Aurora, 54 netti; Cassero cavallo Gun Joe, errore 1 anello, 56.40; Pugilli cavallo Run To Me 57.10, percorso netto; Morlupo, cavallo Lo Zingaro, 54 netti; La Mora, cavallo Livarot 56 netti; Contrastanga, cavallo South Park, errore di percorso. Concluse le prove in pista sono scesi 5 partecipanti al master cavalieri e cioè: Luca Morosini su You Are My Boy; Paolo Palmieri In The Woods; Tommaso Suadoni su Lord Nikel; Aurelio Nencini su Vincent Vega; Ernesto Santirosi su The Judje.