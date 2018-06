Foligno, Giostra della Quintana le emozioni della Sfida. Vince il Cassero

di Giovanni Camirri

iFOLIGNO - Giostra della Quintana de La Sfida, la grande notte della Singolar Tenzone è iniziata.

Prima Tornata

Rione La Mora, Mattia Zannoni in sella a Stoja: punti 90, tempo 54.73

Rione Ammaniti, Marco Diafaldi in sella a Sera D'Estate errore al primo anello, punti 90 tempo 53.80. Non accede alla se onda tornata.

Rione Badia, Cristian Cordari su Agnesotta, punti 90, tempo 53.04.

Rione Pugili, Pierluigi Chicchini su O' Brianth, punti 90, tempo 53.54

Rione Contrastanga, Riccardo Raponi in sella a Tuttavia, punti 90 tempo 55.03

Rione Spada, Daniele Scarponi in sella a City Hunter, errore al secondo anello, punti 60 tempo 54.71

Rione Giotti, Stefano Antonelli al debutto in sella a Annaurora, errore al primo anello, punti 60 tempo 54.63. Non accede alla seconda tornata

Rione Croce Bianca, Massimo Gubbini in sella a Lord Antani, punti 90, tempo 53.58

Rione Morlupo, Lorenzo Paci in sella a Lanunio, punti 90 tempo 53.05

Rione Cassero, Luca Innocenzi in sella a Guitto, Punti 90, 53.60

Seconda tornata

Contrastanga punti 90, tempo 54.33. Totale 1.49.33

La Mora, punti 90 tempo 55.13. Totale 1.49.86

Cassero, punti 90, tempo 53.77. Totale 1.41.30

Croce Bianca punti 90, 54.39. Totale 1.47.97

Pugilli punti 90, tempo 53.91. Totale 1.47.45

Morlupo, errore al primo anello punti 60 tempo 53.50. Totale 1.46.55

Badia, punti 90, tempo 54.01. Totale 1.47.06

Terza tornata

La Mora punti 90, 54.73. Tempo totale 2.44.59

Contrastanga, punti 90, tempo 55.10. Totale 2.44.47

Croce Bianca, punti 90, tempo 54.72. Totale 2.42.70

Pugilli, errore terzo anello. Punti 60, tempo 54.32. Totale 2.41.78

Cassero, punti 90, tempo 53.61. Totale

Badia, errose primo anello

Il rin Cassro con Luca Innocenzi in sella a Guitto ha vinto la Giostra della Quintavalle della Sfida

