Foligno, Giostra della Quintana è la sera del Corteo Storico tra splendide dame e atmosfere barocche

FOLIGNO - E’ la sera del Corteo Storico delle Rappresentanze Rionali. Si parte alle 21.45 per proseguire lungo le principali vie dle centro cittadino. In Corteo, insieme ai personaggi dei dieci rioni, del Comitato Centrale e delle rappresentanze rionali insieme alla madrina della Giostra Federica Moro, ci sarà anche la madrina dei due Mondi, Eleonora Pieroni che ha rivestito in questo ruolo in occasione della partecipazione della Giostra di Foligno al Columbus Day a New York. La Pieroni, stando alle prime, e rarefattissime indiscrezioni, oltre a bissare la presenza già apprezzata nell’edizione di giugno, indosserà uno splendido abito di foggia elisabettiana color rosso vermiglione. Ospite d’onore sarà il generale Rolando Mosca Moschini che assisterà stasera al Corteo Storico e domani alla Giostra al Campo de li Giochi. “È un grande amico della Quintana e torna sempre volentieri a Foligno”. Il presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli annuncia così l’arrivo a Foligno del generale Mosca Moschini. L’alto ufficiale oggi è segretario del Consiglio Supremo di Difesa. Domani consegnera insieme a Metelli il Palio al vincitore di Giostra. La Quintana è donna, ed ecco le prime dame. Per lo Spada sfilerà Simona Toni, Elena Pallini per l’Ammanniti, Lara Bartoli per il Contrastanga (ci sarà anche una allegoria a sorpresa), per il Croce Bianca Martina Nardone, Tatiana Polli per il Badia, Marina Bonamici per il Cassero (Allegoria della Vitotoria), Danila Roca per il Pugilli (Allegoria e animali in sfilata), Dalia Ranaldi per il Morlupo, Stefania Diamantini per il Giotti e Stefania Messina per La Mora. Ecco il percorso del Corteo: via della Piazza del Grano, via XX Settembre, Piazza San Giacomo, via Meneghini, Largo Volontari del Sangue, via Gentile da Foligno, Piazza Faloci Pulignani, Piazza della Repubblica, Via Gramsci, Piazza San Domenico, Via Mazzini, Largo Carducci, Corso Cavour, via Oberdan, via Umberto I, Largo Carducci, Piazza della Repubblica. Per coordinare, dare assistenza e informazioni al pubblico che interverrà alla manifestazione, il Comune ha predisposto una serie di attività, condivise con l’Ente Quintana. In particolare, verrà attivato il Coc (centro operativo comunale) nella sede del comando della polizia municipale, con le seguenti funzioni: “Volontariato”; “Materiali e Mezzi”; “Viabilità”. Nella sede della Municipale, opereranno anche alcuni volontari, radioamatori, che garantiranno lo stretto collegamento con tutte le strutture, professionali e volontarie, attive sul territorio per la gestione della manifestazione. Gli agenti della Municipale saranno dislocati nei punti strategici per la regolamentazione del traffico, l’afflusso degli spettatori e il regolare svolgimento del corteo storico. Come nell’edizione di giugno, verranno impiegati complessivamente 23, tra agenti e ufficiali, sotto la direzione del comandante, Massimiliano Galloni. Inoltre, a dare supporto agli agenti della polizia locale, ci saranno 34 volontari delle associazioni che costituiscono la Consulta comunale di protezione civile, con il compito di dare informazioni utili sia per l’afflusso che per il deflusso delle persone. Lungo tutto il percorso del corteo l’Ente Giostra provvederà a collocare un adeguato numero di indicazioni per le vie di fuga, luminescenti e quindi individuabili anche in caso di black out elettrico, intervento condiviso in sede di piano di safety dell’evento, che rappresenta una vera novità rispetto alla organizzazione di manifestazioni di questo tipo.

